Вольник уступил лишь якутскому борцу
C 11 по 15 января в городе Лида прошёл чемпионат Республики Беларусь по вольной борьбе. На соревновании участвовал бурятский спортсмен Димчик Ринчинов, на данный момент, выступающий за Беларусь.
Борец выступал в весовой категории до 57 кг и стал серебряным призёром чемпионата. В финале Димчик уступил якутскому спортсмену Владиславу Андрееву со счётом 3-8. Об этом сообщает группа «Борцы Бурятии».
Справка:
Димчик Ринчинов – родился 25.10.1993 в селе Ага-Хангил, Могойтуского района Агинского округа. Он мастер спорта международного класса, победитель первенств Бурятии и Забайкальского края, победитель турниров СФО, чемпион «Memorial of Jozef Svoboda» в Словакии, турнира Македонии и бронзовый призёр Парижского турнира по вольной борьбе. В последние годы выступает за сборную Беларуси.
Бурятский борец завоевал серебро на чемпионате Беларуси
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Девочку просят поддержать в голосовании
Всего в республике будет открыто 30 оборудованных купальных мест
Правоохранители рассказали детям о подвигах их земляков
Конкурс состоится весной
Вольник уступил лишь якутскому борцу
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело
Этно-шоу жители Северной столицы смогут увидеть 20 февраля в знаменитом цирке Чинизелли
2 тысячи детей поздравил «Полицейский Дед Мороз» в Бурятии
К столетию со дня рождения Бадмы Жабона также сочинили стих
Соревнования пройдут в Красноярске
По итогам соревнований стали известны самые спортивные папа и мама
Электронная база «Бурятские народные песни» находится в широком доступе
Мальчики родились в начале января
Спортивный праздник пройдёт 27-29 июня
Иордань будет работать до 24.00 19 января