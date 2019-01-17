Бурятский борец завоевал серебро на чемпионате Беларуси

Общество, Фото: Борцы Бурятии

Вольник уступил лишь якутскому борцу



C 11 по 15 января в городе Лида прошёл чемпионат Республики Беларусь по вольной борьбе. На соревновании участвовал бурятский спортсмен Димчик Ринчинов, на данный момент, выступающий за Беларусь.



Борец выступал в весовой категории до 57 кг и стал серебряным призёром чемпионата. В финале Димчик уступил якутскому спортсмену Владиславу Андрееву со счётом 3-8. Об этом сообщает группа «Борцы Бурятии».



Справка:



Димчик Ринчинов – родился 25.10.1993 в селе Ага-Хангил, Могойтуского района Агинского округа. Он мастер спорта международного класса, победитель первенств Бурятии и Забайкальского края, победитель турниров СФО, чемпион «Memorial of Jozef Svoboda» в Словакии, турнира Македонии и бронзовый призёр Парижского турнира по вольной борьбе. В последние годы выступает за сборную Беларуси.

