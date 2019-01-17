Студенты познакомятся с работой подразделений МВД и районных отделов внутренних дел
В это воскресенье, 20 января, в республике стартует ежегодная общероссийская акция «Студенческий десант». Акция приурочена ко Дню российского студенчества и продлится 5 дней. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
- В ходе мероприятия студенты вузов и ссузов Бурятии познакомятся с работой подразделений МВД и районных отделов внутренних дел, встретятся с руководителями и смогут задать интересующие вопросы, - прокомментировали в МВД по республике.
Полицейские также расскажут студентам о возможностях обучения в вузах системы МВД, поступлении на службу и организации добровольных народных дружин.
В рамках акции студенты также смогут сполна ощутить себя в «шкуре» служителей правопорядка. Так, учащихся ждут однодневные стажировки в подразделениях МВД и территориальных отделах.
- Молодые люди увидят, как выстроена и осуществляется работа наружных служб полиции, выйдут в рейды с сотрудниками по делам несовершеннолетних, проследят за участниками дорожного движения вместе с инспекторами ГИБДД и узнают о работе кинологов, - добавили в МВД.
Также студенты посетят музей истории МВД Бурятии. А в заключительный день акции молодёжь потренируется со спецназом «Гром» управления по контролю за оборотом наркотиков МВД Бурятии.
В Бурятии пройдёт акция «Студенческий десант»
Общество, Фото:
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