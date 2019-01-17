В отношении мужчины возбуждено уголовное дело
Мужчина обратился в центр занятости населения Катангского района Иркутской области за предоставлением госуслуги содействия гражданам в поисках подходящей работы. После чего ему было назначено пособие по безработице.
Затем житель региона трудоустроился в образовательную организацию и в течение четырёх месяцев получал зарплату. При этом в органы службы занятости о своём трудоустройстве и получении заработка он не сообщил. И мужчина продолжал получать пособие по безработице.
По выявленным нарушениям прокуратурой района направлены материалы в пункт полиции МО МВД России «Киренский». В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.
Житель Иркутской области незаконно получал пособие по безработице
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