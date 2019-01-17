Житель Иркутской области незаконно получал пособие по безработице

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело



Мужчина обратился в центр занятости населения Катангского района Иркутской области за предоставлением госуслуги содействия гражданам в поисках подходящей работы. После чего ему было назначено пособие по безработице.



Затем житель региона трудоустроился в образовательную организацию и в течение четырёх месяцев получал зарплату. При этом в органы службы занятости о своём трудоустройстве и получении заработка он не сообщил. И мужчина продолжал получать пособие по безработице.



По выявленным нарушениям прокуратурой района направлены материалы в пункт полиции МО МВД России «Киренский». В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.



