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Цирк Бурятии покажет спектакль «9 ветвей» в Санкт-Петербурге

Цирк Бурятии покажет спектакль «9 ветвей» в Санкт-Петербурге
Общество, 
Этно-шоу жители Северной столицы смогут увидеть 20 февраля в знаменитом цирке Чинизелли

Нетрадиционное цирковое шоу со сложными трюками и спецэффектами расскажет зрителям сразу несколько разных историй. Зрители смогут сами прочувствовать дух и традиции Прибайкалья. 

Артисты Бурятского цирка предстанут перед публикой в образах волшебных персонажей в национальных костюмах. 

- Все цирковые номера отличаются своеобразием и самобытностью, высоким исполнительским мастерством, а современные световые и звуковые спецэффекты помогут зрителям погрузиться в атмосферу праздника циркового искусства. Детям и их родителям покажут номера жонглёров, акробатов, гимнастов, воздушной гимнастики на ремнях, клоунады и многого другого, - сообщили в пресс-службе цирка. 

Этот цирковой спектакль станет подарком Государственного цирка Бурятии питерцам в дни празднования Нового года по лунному календарю.

Программу «9 ветвей» поставила московская режиссёрско-постановочная группа во главе с Еленой Петриковой, заслуженной артисткой России, примой Большого московского цирка на проспекте Вернадского. Она черпала своё вдохновение в бурятских легендах и мифах. 

Мастерство артистов, выполняющих трюки без страховки, звуки народных инструментов в современном звучании, костюмы от известного бурятского дизайнера привлекут не только любителей этники, экзотики Азии, но и ценителей циркового искусства.

Работали над программой балетмейстер Наталья Новичкова, старший преподаватель кафедры современной хореографии и танцев народов мира Московского государственного института культуры и искусств, и композитор Дмитрий Машков, художественный руководитель московской рок-группы «Арктида», сообщает пресс-служба минкультуры Бурятии.

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