Цирк Бурятии покажет спектакль «9 ветвей» в Санкт-Петербурге



Нетрадиционное цирковое шоу со сложными трюками и спецэффектами расскажет зрителям сразу несколько разных историй. Зрители смогут сами прочувствовать дух и традиции Прибайкалья.



Артисты Бурятского цирка предстанут перед публикой в образах волшебных персонажей в национальных костюмах.



- Все цирковые номера отличаются своеобразием и самобытностью, высоким исполнительским мастерством, а современные световые и звуковые спецэффекты помогут зрителям погрузиться в атмосферу праздника циркового искусства. Детям и их родителям покажут номера жонглёров, акробатов, гимнастов, воздушной гимнастики на ремнях, клоунады и многого другого, - сообщили в пресс-службе цирка.



Этот цирковой спектакль станет подарком Государственного цирка Бурятии питерцам в дни празднования Нового года по лунному календарю.



Программу «9 ветвей» поставила московская режиссёрско-постановочная группа во главе с Еленой Петриковой, заслуженной артисткой России, примой Большого московского цирка на проспекте Вернадского. Она черпала своё вдохновение в бурятских легендах и мифах.



Мастерство артистов, выполняющих трюки без страховки, звуки народных инструментов в современном звучании, костюмы от известного бурятского дизайнера привлекут не только любителей этники, экзотики Азии, но и ценителей циркового искусства.



Работали над программой балетмейстер Наталья Новичкова, старший преподаватель кафедры современной хореографии и танцев народов мира Московского государственного института культуры и искусств, и композитор Дмитрий Машков, художественный руководитель московской рок-группы «Арктида», сообщает пресс-служба минкультуры Бурятии.



