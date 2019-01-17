Спортивные семьи Бурятии приняли участие во 2 этапе ГТО



На минувших выходных в физкультурно-спортивном комплексе состоялся второй этап соревнований комплекса ГТО - спортивный праздник «Папа, мама, я, ГТО - одна семья!».



В состязаниях принимали участие семьи - папа, мама и ребёнок в возрасте от 7 до 10 лет.



По итогам основной программы мероприятия были выявлены победители в номинациях: «Семья ГТО» - семья Биликтуевых (Советский район, Улан-Удэ), «Самый спортивный папа» - Арсалан Биликтуев (Советский район, Улан-Удэ), «Самая спортивная мама» - Екатерина Головко (Прибайкальский район), «Самый спортивный ребёнок среди девочек» - Ульяна Малярова (Селенгинский район), «Самый спортивный ребёнок среди мальчиков – Амгалан Биликтуев (Советский район, Улан-Удэ), «Эстафета ГТО» - семья Биликтуевых (Советский район, Улан-Удэ).



Семейная команда-победительница и личные призёры были награждены дипломами, кубками, медалями и ценными призами. Все участники получили сертификаты и памятные призы, сообщает пресс-служба минспорта Бурятии.



