Бурятские народные песни сохраняют в электронной базе



База располагается на официальном веб-ресурсе Республиканского центра народного творчества.



Электронная база содержит ноты и тексты народных песен этнических групп бурят: хоринских, мухоршибирских, шэнэхэнских (хори), закаменских (хонгодоры), бичурских (сонголы), джидинских (сартулы).



Отметим, электронная база данных «Бурятские народные песни» создана в 2016 году в рамках государственной программы Бурятии «Сохранение и развитие бурятского языка в Республике Бурятия» Республиканским центром народного творчества.



В рамках программы прошлого года проведена работа по пополнению электронной базы данных «Бурятские народные песни». Осуществлены фольклорные экспедиции по сбору бурятских народных песен в село Харлун Бичурского района, улус Нарсата Мухоршибирского района.



Информантами стали старейшины сёл, участники фольклорных ансамблей. Также записаны народные песни у носителей певческой культуры шэнэхэнских бурят – участников фольклорного ансамбля «Наян-Наваа».



Была выполнена работа с фондовыми записями народных песен в библиотеке Республиканского центра народного творчества, обработаны аудиозаписи песен в исполнении участников республиканского конкурса исполнителей народных песен «Алтан гургалдай», сообщает пресс-служба минкультуры Бурятии.



