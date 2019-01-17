Мальчики родились в начале января
14 января глава Бичурского района Бурятии и начальник районного отдела Управления ЗАГС Бурятии поздравили две семьи с рождением сыновей.
2 января у Фёдора и Людмилы родился Владислав, 4 января у Виктора и Валентины родился Егор. Рождение малышей зарегистрировано в Бичурском отделе Управления ЗАГС 9 января.
Родителям и малышам пожелали крепкого здоровья, вручили цветы и подарки.
В Бичурском районе Бурятии 2 семьи поздравили с рождением сыновей
Общество, Фото:
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