В Бичурском районе Бурятии 2 семьи поздравили с рождением сыновей

Мальчики родились в начале января



14 января глава Бичурского района Бурятии и начальник районного отдела Управления ЗАГС Бурятии поздравили две семьи с рождением сыновей.



2 января у Фёдора и Людмилы родился Владислав, 4 января у Виктора и Валентины родился Егор. Рождение малышей зарегистрировано в Бичурском отделе Управления ЗАГС 9 января.



Родителям и малышам пожелали крепкого здоровья, вручили цветы и подарки.

