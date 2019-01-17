В селе Баяндай Иркутской области состоится Сурхарбан

Спортивный праздник пройдёт 27-29 июня



Областной культурно-спортивный праздник Сурхарбан-2019 состоится 27-29 июня в селе Баяндай. Такое решение было принято на заседании первого организационного комитета под председательством заместителя губернатора Иркутской области – руководителя администрации УОБО Анатолия Прокопьева.



Согласно сценарному плану, в первый день праздника состоится заезд сборных команд и творческих коллективов Иркутской области в село Баяндай. На стадионе пройдёт молодежный фестиваль КВН. Вечером на территории стадиона будет организован флешмоб «Ночной ёхор».



Торжественное открытие Сурхарбана состоится 28 июня в 10.00 часов на стадионе. В театрализованном представлении примут участие более 500 человек, среди которых артисты государственного ансамбля песни и танца «Степные напевы», фольклорные коллективы из всех районов УОБО, 19 народных коллективов Баяндаевского района. В этот же день на территории Этнографического музея пройдёт конкурс фольклорных коллективов. Этнографический музей включает три типа традиционных усадеб: бурятскую, русскую, белорусскую. «Бурятская усадьба» – памятник архитектурного зодчества XIX века: традиционная деревянная юрта, шаманский дом, амбар и надворные постройки. Проведение конкурсных мероприятий именно на территории музейной усадьбы позволит максимально отразить национальный колорит, быт и культуру бурятского народа.



Спортивные соревнования пройдут 28-29 июня на нескольких площадках по 10 видам спорта: борьба, стрельба из бурятского лука, конный спорт, легкая атлетика, футбол, гиревой спорт, волейбол, бурятские шахматы шатар, шахматы, шашки. По традиции после торжественного закрытия праздника и церемонии награждения победителей областного Сурхарбана состоится абсолютное первенство по бурятской борьбе. Главным призом для абсолютного чемпиона станет конь. Также в рамках праздника состоятся абсолютные первенства по стрельбе из бурятского лука среди мужчин и женщин.



– Концепция уже полностью разработана. Администрация Усть-Ордынского Бурятского округа ставит перед собой задачу - каждый год поднимать выше уровень проведения областного Сурхарбана в конструктивном сотрудничестве с администрациями муниципальных образований УОБО. В этом году конные скачки планируем провести в новом формате – перед началом соревнований проведём этно-конный фестиваль. Совмещение фестиваля с конными скачками Сурхарбана придаст областному празднику больше колорита и национальной самобытности, – сообщил Анатолий Прокопьев.



Также глава округа акцентировал внимание членов оргкомитета на вопросах системного подхода к благоустройству районного центра и сельских поселений.



По словам мэра Баяндаевского района Анатолия Табинаева, в каждом поселении уже запланированы субботники. В дни проведения Сурхарбана в селе Баяндай будет работать комендантская бригада, также планируется привлечь волонтёров. В шаговой доступности от стадиона будет разбит юрточный городок для делегаций, которые прибудут на областной праздник, сообщает пресс-служба правительства региона.

