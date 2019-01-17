Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

17 Января

16 Января

Популярное

В Бурятии пройдёт «Зимний морозец 2019»

В Бурятии пройдёт «Зимний морозец 2019»
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru. Из архива
В Улан-Удэ готовятся к соревнованию по лыжному ориентированию

2 февраля на Верхней Берёзовке в Улан-Удэ состоится ежегодное соревнование по лыжному ориентированию «Зимний морозец». Соревнование организует Федерация спортивного ориентирования республики Бурятия.

В соревновании могут принять участие как дети младше 12 лет, так и взрослые до 50 лет. Заявки на участие уже начали приниматься. На сегодня на сайте orgeo.ru зарегистрировались 11 участников.

Расходы на участие в мероприятии понесут сами участники. Победители соревнования будут награждены ценными призами. 
лыжные гонки
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

9-классники Иркутской области пройдут собеседование
9-классники Иркутской области пройдут собеседование
Общество, 17.01.2019
Это устное собеседование по русскому языку
С улиц Улан-Удэ вывезли 614 кубометров снега
С улиц Улан-Удэ вывезли 614 кубометров снега
Общество, 17.01.2019
Уборка улиц продолжается. ВИДЕО
Капитальный ремонт двух иркутских школ выполнен на 60%
Капитальный ремонт двух иркутских школ выполнен на 60%
Общество, 17.01.2019
На период проведения работ учащиеся посещают близлежащие учреждения
В Улан-Удэ пройдёт концерт «Созвездие молодых»
В Улан-Удэ пройдёт концерт «Созвездие молодых»
Общество, 17.01.2019
В этом году в Улан-Удэ приедут студенты из различных городов России
В Улан-Удэ пройдёт литературный час
В Улан-Удэ пройдёт литературный час
Общество, 17.01.2019
Мероприятие состоится в конце января
Монгольская семья, готовившая обед в аэропорту Иркутска, опоздала на рейс
Монгольская семья, готовившая обед в аэропорту Иркутска, опоздала на рейс
Общество, 17.01.2019
Семья «настоящих кочевников» серьёзно подошла к перекусу перед вылетом
В Улан-Удэ презентуют сборник стихотворений Нэлли Мальцевой
В Улан-Удэ презентуют сборник стихотворений Нэлли Мальцевой
Общество, 17.01.2019
На презентацию книги приглашаются любители поэзии и все желающие
В одном из посёлков Бурятии открыли резиденцию Деда Мороза
В одном из посёлков Бурятии открыли резиденцию Деда Мороза
Общество, 17.01.2019
Резиденцию Деда Мороза в новогодние каникулы посетили около 1000 гостей
В Улан-Удэ злостные алиментщики отработали свыше 20 тысяч часов
В Улан-Удэ злостные алиментщики отработали свыше 20 тысяч часов
Общество, 17.01.2019
248 нерадивых родителей потрудились на благо общества
Лучшие юные химики Бурятии побывали на олимпиаде
Лучшие юные химики Бурятии побывали на олимпиаде
Общество, 17.01.2019
Региональный этап всероссийской олимпиады прошёл в Улан-Удэ
В Бурятии выбрали лучшую альтернативную ёлочку
В Бурятии выбрали лучшую альтернативную ёлочку
Общество, 17.01.2019
На конкурсе поделок было представлено более 600 работ
В Улан-Удэ ночью работал роторный снегоочиститель
В Улан-Удэ ночью работал роторный снегоочиститель
Общество, 17.01.2019
Такой коммунальной техники в городе ещё не было
На Байкале проверили толщину льда
На Байкале проверили толщину льда
Общество, 17.01.2019
Данные актуальны на 16 января
В Иркутской области от гриппа привили более 30% населения
В Иркутской области от гриппа привили более 30% населения
Общество, 17.01.2019
Прививочная кампания в соседнем регионе завершена
В Закаменском районе открыли третье школьное лесничество
В Закаменском районе открыли третье школьное лесничество
Общество, 17.01.2019
30 учащихся пополнили ряды защитников леса

Позитив

Реплика

Лонгриды

Блоги

Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Бесконечные танцы
27.12.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Новогодний подарок. Продлить жизнь!
17.12.2018
Сергей Жамцаев
Сергей Жамцаев
Директор центра социальной адаптации «Шанс»
О бездомных инвалидах
07.12.2018
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Портал в будущее
07.10.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Завершился день правовой помощи населению
27.09.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
О непрофессионализме Первого канала или Гордон, ты не прав!
20.09.2018
Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Россия может гордиться организацией ЧМ-2018 по футболу
17.07.2018
Загрузка...
^