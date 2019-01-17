В Улан-Удэ готовятся к соревнованию по лыжному ориентированию
2 февраля на Верхней Берёзовке в Улан-Удэ состоится ежегодное соревнование по лыжному ориентированию «Зимний морозец». Соревнование организует Федерация спортивного ориентирования республики Бурятия.
В соревновании могут принять участие как дети младше 12 лет, так и взрослые до 50 лет. Заявки на участие уже начали приниматься. На сегодня на сайте orgeo.ru зарегистрировались 11 участников.
Расходы на участие в мероприятии понесут сами участники. Победители соревнования будут награждены ценными призами.
В Бурятии пройдёт «Зимний морозец 2019»
Общество, Фото:
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