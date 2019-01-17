Водителям хотят объяснить об опасности её использования
На территории Иркутска и Иркутского района проходит операция под условным названием «Тонировка». С его помощью хотят донести до автомобилистов, что тонировка - это прежде всего небезопасно для водителей и пешеходов, а уже потом это административное нарушение, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции по Иркутской области.
ГИБДД напоминает, что на переднем ветровом и передних боковых стёклах автомобиля светопропускание должно составлять не менее 70%. За эксплуатацию машины с нарушением технического регламента о безопасности транспортных средств водителю грозит штраф от 500 рублей до аннулирования регистрации автомобиля.
С нарушителями дорожные полицейские проводят индивидуальные профилактические беседы и рассказывают о последствиях езды на затонированном транспорте - от потери полноценного контроля за дорожным движением до получения серьёзных травм и увечий в результате ДТП.
- Кроме этого, сотрудники ГИБДД акцентируют внимание автомобилистов на то, что к тонировке приравниваются и так называемые «сетки», «шторки» и легкоснимаемая плёнка. Эти приспособления также являются препятствием на пути к безопасному дорожному движению и контролю за обстановкой на проезжей части, - уточняют в Госавтоинспекции.
В Иркутске проходит операция «Тонировка»
Общество, Фото:
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