В Иркутске проходит операция «Тонировка»

Общество, Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по Иркутской области.

Водителям хотят объяснить об опасности её использования



На территории Иркутска и Иркутского района проходит операция под условным названием «Тонировка». С его помощью хотят донести до автомобилистов, что тонировка - это прежде всего небезопасно для водителей и пешеходов, а уже потом это административное нарушение, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции по Иркутской области.



ГИБДД напоминает, что на переднем ветровом и передних боковых стёклах автомобиля светопропускание должно составлять не менее 70%. За эксплуатацию машины с нарушением технического регламента о безопасности транспортных средств водителю грозит штраф от 500 рублей до аннулирования регистрации автомобиля.



С нарушителями дорожные полицейские проводят индивидуальные профилактические беседы и рассказывают о последствиях езды на затонированном транспорте - от потери полноценного контроля за дорожным движением до получения серьёзных травм и увечий в результате ДТП.



- Кроме этого, сотрудники ГИБДД акцентируют внимание автомобилистов на то, что к тонировке приравниваются и так называемые «сетки», «шторки» и легкоснимаемая плёнка. Эти приспособления также являются препятствием на пути к безопасному дорожному движению и контролю за обстановкой на проезжей части, - уточняют в Госавтоинспекции.

