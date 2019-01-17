Малышка родилась 1 января
11 января в Баргузинском районе в отделе Управления ЗАГС республики торжественно зарегистрировали первого новорождённого в районе в 2019 году.
Нарана появилась на свет 1 января в 23:00 в семье Намжиловых Владимира и Марины. Она стала четвёртым ребёнком в семье.
На регистрации присутствовала заместитель руководителя администрации района Ольга Тумурова. В адрес счастливых родителей прозвучали слова поздравлений, им вручены памятные подарки, сообщает пресс-служба Управления ЗАГС Бурятии.
В районе Бурятии зарегистрировали первого новорождённого
Общество, Фото:
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