В районе Бурятии зарегистрировали первого новорождённого

Малышка родилась 1 января



11 января в Баргузинском районе в отделе Управления ЗАГС республики торжественно зарегистрировали первого новорождённого в районе в 2019 году.



Нарана появилась на свет 1 января в 23:00 в семье Намжиловых Владимира и Марины. Она стала четвёртым ребёнком в семье.



На регистрации присутствовала заместитель руководителя администрации района Ольга Тумурова. В адрес счастливых родителей прозвучали слова поздравлений, им вручены памятные подарки, сообщает пресс-служба Управления ЗАГС Бурятии.

