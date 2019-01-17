С улиц Улан-Удэ вывезли 614 кубометров снега









Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня ночью на городских улицах

Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня ночью на городских улицах работал роторный снегоочиститель

16 января с улиц Улан-Удэ вывезено 614 кубометров снега, израсходовано 131 тонн песка.Сегодня, 17 января, будут убраны улицы Николая Петрова, Революции 1905 года, Коммунистическая, Куйбышева, Гастелло, Балдынова, Чайковского, Моцарта, Подкаменская, Гастелло. Также уберут тротуары по улицам Заиграевская и Калашникова, Богатырский мост, лестницы по улице Мокрова и другие объекты. Об этом сообщает управление по информационной политике.