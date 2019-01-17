С улиц Улан-Удэ вывезли 614 кубометров снега

Уборка улиц продолжается
16 января с улиц Улан-Удэ вывезено 614 кубометров снега, израсходовано 131 тонн песка.
Сегодня, 17 января, будут убраны улицы Николая Петрова, Революции 1905 года, Коммунистическая, Куйбышева, Гастелло, Балдынова, Чайковского, Моцарта, Подкаменская, Гастелло. Также уберут тротуары по улицам Заиграевская и Калашникова, Богатырский мост, лестницы по улице Мокрова и другие объекты. Об этом сообщает управление по информационной политике.
Это устное собеседование по русскому языку
Уборка улиц продолжается. ВИДЕО
На период проведения работ учащиеся посещают близлежащие учреждения
В этом году в Улан-Удэ приедут студенты из различных городов России
Мероприятие состоится в конце января
Семья «настоящих кочевников» серьёзно подошла к перекусу перед вылетом
На презентацию книги приглашаются любители поэзии и все желающие
Резиденцию Деда Мороза в новогодние каникулы посетили около 1000 гостей
248 нерадивых родителей потрудились на благо общества
Региональный этап всероссийской олимпиады прошёл в Улан-Удэ
На конкурсе поделок было представлено более 600 работ
Такой коммунальной техники в городе ещё не было
Данные актуальны на 16 января
Прививочная кампания в соседнем регионе завершена
30 учащихся пополнили ряды защитников леса