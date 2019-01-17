На период проведения работ учащиеся посещают близлежащие учреждения
В Иркутске продолжается капитальный ремонт общеобразовательных учреждений №8 в предместье Рабочее и №9 на улице Иосифа Уткина. Ход выполнения работ проверил мэр города Дмитрий Бердников.
– Оба здания построены в 30-е годы прошлого века. Сегодня наша задача – привести их к современным нормативным требованиям, сделать комфортными и безопасными для детей и педагогов. На данный момент ремонт идёт по графику, работы выполнены ориентировочно на 60 процентов, качество выполнения находится на особом контроле, – отметил глава областного центра.
На объектах полностью завершены необходимые демонтажные работы, сейчас приступили к чистовой отделке. В школе №8 ведётся замена балок перекрытий, потолков и шпатлевка стен. В школе №9 также делают систему водоснабжения.
Все работы ведутся в соответствии с требованиями «Доступной среды». В ходе проведения капитального ремонта также заменят инженерные коммуникации – системы водоснабжения и канализации, отопления и вентиляции. Также смонтируют пожарную сигнализацию, телевизионную систему охранного наблюдения. Вторым этапом станет возведение спортивных модулей на пришкольных территориях. Напомним, ремонт школ начался летом 2018 года, его завершение планируется летом этого года.
На период проведения работ учащиеся посещают близлежащие учреждения. Учебный процесс не остановлен, классы сохранены в полных составах.
Финансирование работ общей стоимостью около 136 млн рублей проводиться за счёт средств городского бюджета в рамках программы «Территория детства», сообщает пресс-служба мэрии Иркутска.
Капитальный ремонт двух иркутских школ выполнен на 60%
Общество, Фото:
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