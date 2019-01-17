В Улан-Удэ пройдёт концерт «Созвездие молодых»

В этом году в Улан-Удэ приедут студенты из различных городов России



30 января в Колледже искусств имени Чайковского состоится концерт «Созвездие молодых».



В этом году в Улан-Удэ приедут студенты из Московской государственной консерватории имени Чайковского, Российской академии музыки имени Гнесиных, Новосибирской государственной консерватории имени Глинки, Нижегородской консерватории имени Глинки, Сибирского государственного института искусств имени Дмитрия Хворостовского, Монгольского государственного университета культуры и искусств. В концерте также примут участие студенты Восточно-Сибирского государственного института культуры.



Организаторы приглашают всех желающих на концерт талантов «Созвездие молодых-2019», сообщает пресс-служба минкульта Бурятии.

