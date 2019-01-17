В одном из посёлков Бурятии открыли резиденцию Деда Мороза



23 декабря в посёлке Нижнеангарск Северобайкальского района состоялось торжественное открытие резиденции Деда Мороза.



- Дверь в весёлую сказку открыли первые посетители, малыши с родителями и учащиеся средней школы. Около ста ребят разных возрастов стали участниками увлекательного новогоднего квеста. А помогли им в этом любимые сказочные герои из мультфильмов и животные - символы годов по восточному календарю: тигр, дракон, петух, и ещё около 20 персонажей, которые подготовили задания-испытания. А вначале была встреча со всеми 12 месяцами, они расположились по кругу, - рассказали в Национальной библиотеке Бурятии.



Появление Деда Мороза со Снегурочкой на площади вызвало бурю эмоций и оваций, отметили в пресс-службе.



Дети с удовольствием приняли участие в новогоднем спектакле на свежем воздухе, где им и их родителям отводилась роль не только зрителей, но и активных участников. Программа мероприятия была насыщенной. Дети водили хороводы с Дедом Морозом и Снегурочкой, рассказывали стихи, пели песни, танцевали и в награду получали конфеты.



- Идея создать резиденцию Дедушки Мороза «витала в воздухе» давно. Инициативу подал глава района Игорь Пухарев, а воплотили в реальность коллективы МКУ «Управления культуры и архивного дела». Теперь каждый день ребят ожидает встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой, удивительные приключения сказочных героев, хороводы вокруг ёлки. В резиденции местного Дедушки Мороза и его внучки Снегурочки не придётся скучать никому. В каждом её укромном уголке таится чудо. Зимние деньки у детворы обещают быть очень интересными. Обязательный пункт программы – фото на память, - отметили в учреждении.



Резиденцию Деда Мороза в новогодние каникулы посетили около 1000 гостей. Это жители и гости Северобайкальского района и города Северобайкальск.

