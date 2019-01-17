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Лучшие юные химики Бурятии побывали на олимпиаде

Лучшие юные химики Бурятии побывали на олимпиаде
Общество,  Фото:минобраз республики
Региональный этап всероссийской олимпиады прошёл в Улан-Удэ

С 15 по 16 января в Улан-Удэ проходил региональный этап всероссийской олимпиады школьников по химии. На этот конкурс приехали 20 победителей муниципального этапа олимпиады, сообщает пресс-служба Минобрнауки республики.

Олимпиада прошла в стенах химического факультета БГУ.

- Она включала в себя два тура: теоретический и практический. Три таблицы, калькулятор и белый халат для практической части олимпиады - это всё, что ребятам можно было взять с собой, - рассказали в пресс-службе Минобрнауки.

Больше половины юных химиков приехали из районов республики.
Например, Иван Харатаев приехал со своим учителем Еленой Жибаревой из Хоринского района.

- Склонность к точным наукам у Вани проявляется с 7 класса: ему нравятся физика, химия, математика. Свою будущую профессию Ваня также планирует связать с этими науками. Возможно, это будет нефтегазовое дело, - рассказала о своём ученике педагог.

Оказалось, что сама Елена Витальевна уже почти четверть века работает учителем химии. Будучи ученицей 11 класса она также принимала участие
в региональном этапе олимпиады по химии, заняв тогда 4 место.

Иван не первый ученик, которого педагог привела к региональному этапу всероссийского соревнования. Так, 3 года назад один из её учеников уже занимал третье место в региональном этапе олимпиады. Сейчас, по словам Елены Витальевны, он учится в одном из профильных вузов страны.

Отметим, что 2019 год провозглашён ГА ООН Международным годом Периодической таблицы химических элементов. Именно в этом году 150 лет исполняется со дня создания данной таблицы российским учёным Дмитрием Ивановичем Менделеевым.
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