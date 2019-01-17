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В Бурятии выбрали лучшую альтернативную ёлочку

В Бурятии выбрали лучшую альтернативную ёлочку
Общество,  Фото:РАЛХ
На конкурсе поделок было представлено более 600 работ

В Бурятии подвели итоги ежегодного конкурса «Лучшая альтернативная ёлочка». Лесники Бурятии совместно с сотрудниками Республиканского эколого-биологического центра учащихся выбрали самые оригинальные ёлочки. Об этом сообщила пресс-служба Республиканского агентства лесного хозяйства.

Конкурс проводился среди учащихся, и воспитанников организаций дошкольного, общего, среднего профессионального и дополнительного образования. Участники конкурса максимально блеснули своей креативностью.

- Перед взором жюри предстали самые разнообразные ёлочки - большие, с человеческий рост и маленькие, со спичечный коробок, мягкие и колючие, бумажные, пластиковые и железные. Описывать разнообразие детских поделок на этом конкурсе можно ещё очень долго. Помимо ставших уже традиционными ёлочек из пластиковых ложек и мишуры, попадались «деревца» из веток, проволоки и даже полипропиленовых труб! – рассказали в пресс-службе Республиканского агентства лесного хозяйства.

Многие участники отправляли целые композиции. Жюри предстоял нелёгкий выбор, ведь на конкурсе было представлено более 600 работ.

- Каждая работа была сделана особо тщательно и, конечно же, хотелось наградить всех участников. Поэтому члены жюри ввели ещё 3 номинации, помимо традиционных, - прокомментировала Ольга Громышева, член жюри, государственный лесной инспектор Республиканского Агентства лесного хозяйства.

Так, члены жюри выбрали лучшие поделки в следующих номинациях: «Мини-ёлка», «Макси-ёлка», «Новогодняя композиция», «Самая креативная», «Самая нарядная», «Самая сверкающая», «Самая зелёная» и «Самая стильная».

В итоге жюри особо отметили такие работы как «Домик из веток», «Новогодняя красавица» с подарком и Дедом Морозом, топиарий из новогодних шаров «Ёлочки бывают разные» и «Красавица из ватных дисков».

В ближайшее время юных умельцев наградят дипломами и денежными призами.

Добавим, что конкурс «Альтернативная ёлочка» проводится уже больше 10 лет и за это время полюбился детям.
елка
 
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