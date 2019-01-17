В Улан-Удэ ночью работал роторный снегоочиститель



Снегоочиститель убирал снег в Железнодорожном районе по улице Гастелло. Уборка снега с этой новой установкой происходит в разы быстрее.



Данный снегоочиститель прибыл в Улан-Удэ в прошлом году в составе другой снегоуборочной коммунальной техники. Из городского бюджета были выделены средства на приобретение 4 автогрейдеров, 4 самосвалов, подметально-уборочной машины, трактора-щётки и нового пескоразбрасывателя. Обновление техники продолжится и в этом году.



Принцип работы у него несложный. Ковш захватывает снег, шнек его измельчает, а за счёт вращения роторной крыльчатки снежные массы выбрасываются в сторону.



Благодаря такому функционалу машину будут использовать в тех местах, где есть так называемая «зелёная зона» и нет тротуаров.



Основной частью установки является метательный аппарат для отбрасывания снега в сторону. Также так называемый «хобот» можно повернуть налево, направо, вверх и использовать, как снегопогрузчик, если рядом поставить самосвал.



По данным за 16 января вывезено 614 кубометров снега, на устранение зимней скользкости израсходовано 131 тонн песка, сообщает администрация Улан-Удэ.

