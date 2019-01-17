На Байкале проверили толщину льда



В Иркутской области в Ольхонском районе толщина льда в Мухорском заливе равна 95 сантиметрам, в Куркутском залив 87 сантиметров, пролив Ольхонские ворота 43 сантиметра. Толщина льда у Иркутской губы и между мысом Улан-Хада, и Кобылья Голова 45 сантиметров.



В Иркутской области в посёлке Листвянка толщина льда напротив гостиницы «Маяк» в 10 метрах от берега - 5-6 сантиметров, в районе мыса Лиственичный - 8 сантиметров, в целом напротив Листвянки толщина льда варьируется от 5 до 35 сантиметров.



- Напоминаем, что толщина льда неоднородна. Этот показатель не является определяющим фактором в вопросе безопасности пребывания на льду, гораздо более важные показатели - наличие промоин и трещин. По ним данные предоставить не представляется возможным, так как озеро Байкал - живой организм, и ситуация на водоёме меняется стремительно, - отмечают в Байкальском поисково-спасательном отряде МЧС России.

