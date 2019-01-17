Насекомое им передали местные жители
В Иркутской зоогалерее приютили нового необычного питомца – тропического таракана. Незнакомое насекомое им принесли офисные сотрудники, обнаружившие находку на рабочем месте.
- Сегодня утром, в одном из офисов по улице Академической, удивлённые сотрудники обнаружили незнакомое крупное насекомое и правильно опознали его как таракана. Не побоялись аккуратно изловить пришельца и без потерь доставить к нам. Это действительно оказался тропический таракан, которые в нашем климате просто так не выживают, причём особь молодая. Либо его родственники оккупировали влажный и тёплый подвал этого дома, либо регулярно сбегают у какого-нибудь соседа-террариумиста, -написали в соцсетях сотрудники зоогалереи.
Девушка, доставившая таракана, заявила, что такие особи бегали у них на кухне и раньше.
- Прекращение приёма животных в приют и на лечение не распространяется на мелкие виды, для обеспечения нужд которых не требуются финансовые затраты и много места, - пошутили сотрудники на странице в соцсетях.
Иркутская зоогалерея завела тропического таракана
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
На конкурсе поделок было представлено более 600 работ
Такой коммунальной техники в городе ещё не было
Данные актуальны на 16 января
Прививочная кампания в соседнем регионе завершена
30 учащихся пополнили ряды защитников леса
Насекомое им передали местные жители
Животное сутки лежало на льду без доступа к воде
Они утилизируются на полигоне в микрорайоне Вахмистрово
На улице в день заплыва было -20 градусов. ВИДЕО
Участниками международного танцевального фестиваля стали коллективы из России, Австрии, Эстонии, Беларуси, Узбекистана
Одних горожан пугают стаи собак, другие положительно оценили жест сердобольной женщины
Рафаэль Кулиев подтягивается на двух пальцах с дополнительном весом. ВИДЕО
Национальное блюдо хочет побить рекорд «по лайкам» фотографию яйца
На церемонии открытия были награждены победители первого окружного конкурса мультфильмов на бурятском языке
Заявки на участие в соревнованиях подали 258 участников из шести регионов