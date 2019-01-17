Иркутская зоогалерея завела тропического таракана

Общество, Фото: Иркутская зоогалерея

Насекомое им передали местные жители



В Иркутской зоогалерее приютили нового необычного питомца – тропического таракана. Незнакомое насекомое им принесли офисные сотрудники, обнаружившие находку на рабочем месте.



- Сегодня утром, в одном из офисов по улице Академической, удивлённые сотрудники обнаружили незнакомое крупное насекомое и правильно опознали его как таракана. Не побоялись аккуратно изловить пришельца и без потерь доставить к нам. Это действительно оказался тропический таракан, которые в нашем климате просто так не выживают, причём особь молодая. Либо его родственники оккупировали влажный и тёплый подвал этого дома, либо регулярно сбегают у какого-нибудь соседа-террариумиста, -написали в соцсетях сотрудники зоогалереи.



Девушка, доставившая таракана, заявила, что такие особи бегали у них на кухне и раньше.



- Прекращение приёма животных в приют и на лечение не распространяется на мелкие виды, для обеспечения нужд которых не требуются финансовые затраты и много места, - пошутили сотрудники на странице в соцсетях.

