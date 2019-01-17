Животное сутки лежало на льду без доступа к воде
Сотрудники МЧС России спасли байкальскую нерпу. 11 января в километре от поисково-спасательного отряда в Слюдянке в Иркутской области сотрудники МЧС заметили животное. Нерпа лежала прямо на льду Байкала и рядом не было открытой воды, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.
Спасатели наблюдали сутки за ней. Она пыталась сама найти лунку, но так и не смогла. Тогда спасатели на носилках принесли нерпу на сушу и вызвали ветеринаров. Медики осмотрели нерпу и обработали раны.
- У неё только вот этот палец сбитый, всё остальное цело. Ой, красотулечка, - говорит один из спасателей, осматривая животное.
Сотрудники МЧС проделали лунку и отпустили нерпу в воду. В течение суток она ещё приплывала к лунке, а потом исчезла в водах Байкала.
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