







Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ГУ МЧС по Иркутской области (@irk38mchs) 16 Янв 2019 в 4:28 PST



Сотрудники МЧС проделали лунку и отпустили нерпу в воду. В течение суток она ещё приплывала к лунке, а потом исчезла в водах Байкала.

Сотрудники МЧС проделали лунку и отпустили нерпу в воду. В течение суток она ещё приплывала к лунке, а потом исчезла в водах Байкала.

Сотрудники МЧС России спасли байкальскую нерпу. 11 января в километре от поисково-спасательного отряда в Слюдянке в Иркутской области сотрудники МЧС заметили животное. Нерпа лежала прямо на льду Байкала и рядом не было открытой воды, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.Спасатели наблюдали сутки за ней. Она пыталась сама найти лунку, но так и не смогла. Тогда спасатели на носилках принесли нерпу на сушу и вызвали ветеринаров. Медики осмотрели нерпу и обработали раны.- У неё только вот этот палец сбитый, всё остальное цело. Ой, красотулечка, - говорит один из спасателей, осматривая животное.