В улан-удэнском Горсаду устроили будки и кормёжку для бродячих собак













Некоторые горожане наоборот не одобрили действий жительницы Улан-Удэ, которая пожаловалась всем на бездомных животных, а также на женщину, подкармливающую их. Они отметили, что заботящаяся о бродячих собаках женщина – «человек с доброй душой».



В редакцию «Байкал-Daily» поступили также обращения жителей посёлка Восточный, которые рассказали, что возле магазина «Абсолют» на улице Туполева и остановок общественного транспорта постоянно бегают стаи собак.



В комбинате по благоустройству Улан-Удэ напомнили, что анонимные заявки (без указания сведений о заявителях) не принимаются.



Прокуратурой Железнодорожного района города комбинату указано о недопущении отлова безнадзорных домашних животных на основании таких заявок. В соответствии с пунктом 4 постановления правительства республики от 08.07.2014 № 318 «Об утверждении Порядка отлова, транспортировки и содержания безнадзорных домашних животных в Республике Бурятия» специализированной организацией анонимные обращения не рассматриваются.



- Если заявка выполнена в соответствии с требованиями, то соответственно она ставится в план, и мы согласно этой заявке работаем. Сейчас работа ведётся. С комитетом городского хозяйства заключен договор до ста тысяч, пока большой контракт будет разыгрываться, - сказал «Байкал-Daily» Андрей Матрохин, директор комбината.



Он добавил, что если заявки по посёлку Восточному и Горсаду были оформлены как положено, то работа там будет проведена.



Жительницу столицы Бурятии встревожили безнадзорные собаки в Горсаду. Она опасается, что животные со временем могут представить серьёзную опасность для людей, в том числе детей, идущих в школу.- Сегодня, 16 января, шли с ребёнком из школы и в Горсаду увидели женщину, которая кормила бродячих собак. Также из коробок она соорудила подобие жилища для них. Ребёнок сказал, что собак там собирается достаточно много, и они все большие. Опасно, что когда собаки там обживутся - начнут считать эту территорию своей и возможно будут нападать на детей, идущих в или со школы, - сообщила «Байкал-Daily» горожанка Софья.Аналогичный пост она выложила и в популярном паблике «Аноним 03» в соцсети. Улан-удэнцы поддержали запись женщины:«Да, такими делами, как собака, нужно заниматься дома. А то шибко хитро получается - добро класса «эконом». И я хороший, и убирать не надо. Всех бродячих собак на отстрел, ибо из-за их количества они из «братьев наших меньших» превратились во вредителей»«Хорошо быть добрым за счёт других. И объедки не пропадают, и там, на небе, тебе зачёт сделают, вдруг пригодится, и грехи простятся. А если нападут на людей собаки…»