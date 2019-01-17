Воспитанников интерната Бурятии оценили на фестивале «Inclusive Dance»



Ежегодный международный благотворительный танцевальный фестиваль «Inclusive Dance», проводимый Центром социокультурной анимации «Одухотворение» под эгидой Всемирной ассоциации по инклюзивному танцу, направлен на популяризацию различных форм активного участия инвалидов в жизни общества.



Участниками шестого международного благотворительного танцевального фестиваля «InclusiveDance» стали коллективы из более 50 регионов России, а также Австрии, Эстонии, Беларуси, Узбекистана. Все они - инклюзивные пары, в которых один из партнёров имеет ограниченные возможности здоровья, либо инклюзивные танцевальные коллективы, в которых есть как участники, имеющие инвалидность, так и участники без инвалидности.



Бурятию на фестивале представляли воспитанники детского дома-интернат «Журавушка» под руководством Моники Бахановой. В данном учреждении воспитываются дети с серьёзными нарушениями в интеллектуальном развитии и нарушениями опорно-двигательного аппарата.



Дети долго готовились к конкурсу, выступали со своим танцевальным номером «Вальс» на различных мероприятиях, оттачивая мастерство. Видеоматериалы выступлений были направлены на конкурс в Москву.



В результате дети стали дипломантами международного благотворительного танцевального фестиваля, сообщает пресс-служба министерства социальной защиты населения Бурятии.







