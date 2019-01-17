Улан-удэнский силач претендует на попадание в книгу рекордов Гиннеса



Спортсмен из Улан-Удэ Рафаэль Кулиев тренируется почти каждый день по 5-6 часов. Тренировки у атлета нестандартные, на каждом тренировочном процессе спортсмен выполняет различные нормативы, ставит рекорды.



- На недавней тренировке я выполнил около четырёх неофициальных нормативов мастера спорта и два КМС. Я открываю виды спорта, какие могу выполнить в зале, допустим строгий подъём штанги на бицепс, в своей категории смотрю и выполняю, - рассказал «Байкал-Dailу» Рафаэль Кулиев.



Атлет выполняет нормативы мастера спорта неофициально лишь по причине отсутствия соревнований подобного рода в Улан-Удэ. За один подход на турнике Рафаэль выполнил 65 строгих подтягиваний.

- Очень жалко, что на видеозапись я тогда не снимал, есть более 10 человек свидетелей, но я смогу это потом повторить, - отмечает атлет.



При выполнении подтягиваний спортсмен находился в пиковой форме. Сам Рафаэль отмечает, что во всей Бурятии не кому не удавалось сделать даже 50 строгих подтягиваний.



- Сейчас я подал третью заявку в книгу рекордов России по подтягиванию на двух средних пальцах с дополнительном весом. Я хотел подтянуться с 50 килограммами, но из-за строгого регламента я этого сделать не смог. Сделал 37, но там считается общий вес, который у меня вышел в 121 килограмм, мой вес 85 и плюс груз 37, - говорит Рафаэль.







В дальнейшем Рафаэль планирует подтянуться с 45-ю килограммами, на тренировках ему уже удалось сделать с 50-ю килограммами, но не по регламенту.



- Этот же рекорд я подал в заявке книге рекордов Гиннеса, ответ мне уже пришёл, что запрос вступил в обработку и в течении трёх месяцев со мной свяжутся, по первому рекорду я также жду ответа. Готовлюсь и буду подтягиваться. На данное время я уже подтягиваюсь на двух пальцах без дополнительного веса 31 раз, в книге рекордов Гиннесса нужно 19 раз сделать, а с дополнительным весом ещё рекорда не было, надеюсь будет мой – подытожил Рафаэль.



Помимо вышеупомянутых рекордов Рафаэль может сделать жим штанги стоя одной рукой 55 килограмм, толчок трёх гирь 32+24+8 одной рукой, становую Джефферсона 240 килограмм, рывок одной рукой 65 килограмм, проплыть под водой на задержке дыхания 110 метров, присесть на одной ноге с 50-ю килограммами, подтянуться с дополнительным весом 110 кг обратным хватом, становую тягу одним пальцем за крюк 105 килограмм, и даже подтянуться 10 раз на мизинцах.



Рафаэль ведёт свой канал для популяризации спорта, где бесплатно делится своими программами тренировок.



- Я уже много кому помог, даю различные подсказки и просто помогаю людям, - говорит Рафаэль.