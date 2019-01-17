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Улан-удэнский силач претендует на попадание в книгу рекордов Гиннеса

Улан-удэнский силач претендует на попадание в книгу рекордов Гиннеса
Общество,  Фото:страница Рафаэля
Рафаэль Кулиев подтягивается на двух пальцах с дополнительном весом

Спортсмен из Улан-Удэ Рафаэль Кулиев тренируется почти каждый день по 5-6 часов. Тренировки у атлета нестандартные, на каждом тренировочном процессе спортсмен выполняет различные нормативы, ставит рекорды.

- На недавней тренировке я выполнил около четырёх неофициальных нормативов мастера спорта и два КМС. Я открываю виды спорта, какие могу выполнить в зале, допустим строгий подъём штанги на бицепс, в своей категории смотрю и выполняю, - рассказал «Байкал-Dailу» Рафаэль Кулиев.

Атлет выполняет нормативы мастера спорта неофициально лишь по причине отсутствия соревнований подобного рода в Улан-Удэ. За один подход на турнике Рафаэль выполнил 65 строгих подтягиваний.
- Очень жалко, что на видеозапись я тогда не снимал, есть более 10 человек свидетелей, но я смогу это потом повторить, - отмечает атлет.

При выполнении подтягиваний спортсмен находился в пиковой форме. Сам Рафаэль отмечает, что во всей Бурятии не кому не удавалось сделать даже 50 строгих подтягиваний. 

- Сейчас я подал третью заявку в книгу рекордов России по подтягиванию на двух средних пальцах с дополнительном весом. Я хотел подтянуться с 50 килограммами, но из-за строгого регламента я этого сделать не смог. Сделал 37, но там считается общий вес, который у меня вышел в 121 килограмм, мой вес 85 и плюс груз 37, - говорит Рафаэль.


В дальнейшем Рафаэль планирует подтянуться с 45-ю килограммами, на тренировках ему уже удалось сделать с 50-ю килограммами, но не по регламенту.

- Этот же рекорд я подал в заявке книге рекордов Гиннеса, ответ мне уже пришёл, что запрос вступил в обработку и в течении трёх месяцев со мной свяжутся, по первому рекорду я также жду ответа. Готовлюсь и буду подтягиваться. На данное время я уже подтягиваюсь на двух пальцах без дополнительного веса 31 раз, в книге рекордов Гиннесса нужно 19 раз сделать, а с дополнительным весом ещё рекорда не было, надеюсь будет мой – подытожил Рафаэль.

Помимо вышеупомянутых рекордов Рафаэль может сделать жим штанги стоя одной рукой 55 килограмм, толчок трёх гирь 32+24+8 одной рукой, становую Джефферсона 240 килограмм, рывок одной рукой 65 килограмм, проплыть под водой на задержке дыхания 110 метров, присесть на одной ноге с 50-ю килограммами, подтянуться с дополнительным весом 110 кг обратным хватом, становую тягу одним пальцем за крюк 105 килограмм, и даже подтянуться 10 раз на мизинцах.

Рафаэль ведёт свой канал для популяризации спорта, где бесплатно делится своими программами тренировок.

- Я уже много кому помог, даю различные подсказки и просто помогаю людям, - говорит Рафаэль.

Как сообщал «Байкал-Daily», Рафаэль Кулиев попытает счастье в шоу «Русский ниндзя», где может выиграть 5 миллионов рублей. Также атлет уже два раза попадал в книгу рекордов России.
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