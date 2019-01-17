Бурятская бууза борется за мировой рекорд лайков в Instagram





Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от EGG GANG 🌍 (@world_record_egg) 4 Янв 2019 в 9:05 PST



Прежний рекорд по лайкам принадлежал модели Кайли Дженнер (Kylie Jenner). Её фотография собрала 18 миллионов лайков.



На аналогичный рекорд пошла и бурятская бууза. В Сети появилась страница под названием world_record_buuza. На трёх языках (русском, английском и бурятском) просят ставить заветные сердечки в фотографии бурятского традиционного блюда.



«Обычная модель и яйцо набрали миллионы лайков. Давайте поможем буузе победить их!!!», говорится в сообщении. Прежний рекорд по лайкам принадлежал модели Кайли Дженнер (Kylie Jenner). Её фотография собрала 18 миллионов лайков.На аналогичный рекорд пошла и бурятская бууза. В Сети появилась страница под названием world_record_buuza. На трёх языках (русском, английском и бурятском) просят ставить заветные сердечки в фотографии бурятского традиционного блюда.«Обычная модель и яйцо набрали миллионы лайков. Давайте поможем буузе победить их!!!», говорится в сообщении.





Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от BUUZA GANG🌎🇷🇺 (@world_record_buuza) 14 Янв 2019 в 10:59 PST



За сутки бурятскую буузу «отлайкали» более 15 тысяч пользователей. В «историях» бууза благодарит людей за «лайки» и даёт инструкции, как делиться фотографией, чтобы получить как можно больше отметок «мне нравится», а также мемы на эту тему. За сутки бурятскую буузу «отлайкали» более 15 тысяч пользователей. В «историях» бууза благодарит людей за «лайки» и даёт инструкции, как делиться фотографией, чтобы получить как можно больше отметок «мне нравится», а также мемы на эту тему.













На днях в социальной сети Instagram на странице world_record_egg опубликовали фотографию яйца. Обычное куриное яйцо побило рекорд по лайкам. На сегодня отметку «мне нравится» поставили более 46 миллионов пользователей Сети.