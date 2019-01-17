Бурятская бууза борется за мировой рекорд лайков в Instagram

Национальное блюдо хочет побить рекорд «по лайкам» фотографию яйца
На днях в социальной сети Instagram на странице world_record_egg опубликовали фотографию яйца. Обычное куриное яйцо побило рекорд по лайкам. На сегодня отметку «мне нравится» поставили более 46 миллионов пользователей Сети.
Прежний рекорд по лайкам принадлежал модели Кайли Дженнер (Kylie Jenner). Её фотография собрала 18 миллионов лайков.
На аналогичный рекорд пошла и бурятская бууза. В Сети появилась страница под названием world_record_buuza. На трёх языках (русском, английском и бурятском) просят ставить заветные сердечки в фотографии бурятского традиционного блюда.
«Обычная модель и яйцо набрали миллионы лайков. Давайте поможем буузе победить их!!!», говорится в сообщении.
За сутки бурятскую буузу «отлайкали» более 15 тысяч пользователей. В «историях» бууза благодарит людей за «лайки» и даёт инструкции, как делиться фотографией, чтобы получить как можно больше отметок «мне нравится», а также мемы на эту тему.
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