В Агинском Бурятском округе состоялось открытие Года театра



15 января в посёлке Агинском провели праздничное мероприятие, посвящённое открытию Года театра в России и Года бурятского анимационного кино в АБО. В киноконцертном зале «Амар сайн» в красочном представлении объединились самодеятельные народные и профессиональные театры Аги.



На торжественной церемонии открытия были награждены победители первого окружного конкурса мультфильмов на бурятском языке, воспитанники детского кукольного театра «Непоседы» Агинского дома детского творчества и артисты Могойтуйского народного театра, который является лауреатом премии «Лучший народный театр» 2016, 2017, 2018 годов конкурса имени Даширабдана Батожабая «Театральная осень».



Концерт украсила коллекция костюмов, изготовленная из конского волоса, «Морин эрдэни» модельера-дизайнера Даримы Жалсановой из Зуткулея. Челутайский народный театр представил отрывок из спектакля «Роскошные женщины», будуланцы удивили зрителей сценой допроса чабана зоотехником – отрывком из спектакля «Найрай хундын ууса».



- Игра актёров Могойтуйского народного театра заставила зрителей от души посмеяться и насладиться их мастерством и талантом. С выходом Агинского народного театра в зале царила тишина. Отрывок из спектакля по мотивам Быкова «Альпийская баллада» - история русского солдата Ивана и итальянской девушки по имени Джулия - никого не оставила равнодушным. Театры «ДалиТЭ» и «Амар сайн» показали отрывки из своих премьерных постановок, - рассказали в пресс-службе администрации округа.

