Концертный зал лицея открылся после ремонта в Улан-Удэ



Лицей - лауреат всероссийских конкурсов «Детская школа искусств - достояние Российского государства», «Образовательная организация XXI века. Лига лидеров-2016» в двух номинациях - «Лучший лицей» и «Лучшая детская школа искусств», лауреат конкурса «Школа года России», лауреат республиканского конкурса «Лучшее учреждение дополнительного образования в сфере культуры и искусств», лауреат республиканского конкурса «Лучшая детская школа искусств РБ» 2017 года.



Сегодня, 16 января, состоялось торжественное открытие концертного зала музыкально-гуманитарного лицея имени Аюшеева после капитального ремонта.С открытием обновлённого зала горожан поздравил мэр Улан-Удэ Александр Голков. Он поздравил учеников, родителей и педагогический коллектив лицея с окончанием ремонтных работ и выразил уверенность, что теперь в учреждении созданы все условия для творческого развития детей.В 2018 году на ремонт лицея из муниципального бюджета было выделено 4 миллиона рублей. Ремонтные работы начались в августе 2018 года. За счёт этих средств были обновлены системы отопления и освещения, произведена замена полов, обновлена внутренняя отделка, отремонтирована кровля, холл первого и третьего этажей. В рамках капремонта увеличили площадь сцены, приобрели новые хореографические станки и зеркала, в концертном зале полностью заменили кресла, сообщает управление по информационной политике администрации Улан-Удэ.Детская музыкальная школа № 2 Улан-Удэ была открыта в соцгородке ПВЗ (ЛВРЗ) в 1959 году. В 1988 году школа получила новый трехэтажный корпус с концертным залом. В 1992 году в рамках начавшегося эксперимента был открыт первый общеобразовательный класс, и школа была реорганизована в муниципальное учреждение – «Музыкально- гуманитарный лицей».Сегодня в МГЛ обучаются свыше 1000 учащихся, работают 70 педагогов.В МГЛ имени Аюшеева в течение нескольких лет реализуется проект «Музыкально-гуманитарный лицей - филармония». Ежегодно проводится более 100 концертов на различных площадках города. Музыкально-гуманитарный лицей является ведущей пилотной площадкой по апробации образовательного комплекса «Байкальский сундучок» при поддержке программы развития ОНН.