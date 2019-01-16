В Бурятии пройдёт марафон по сбору средств на новый храм

Общество, Фото: Сергей Тарасенко. Из архива.

Он будет проходить 20 января



20 января в зрительном зале районного дома культуры состоится благотворительный марафон по сбору средств на строительство православного храма в селе Кабанск.



Приглашаются все желающие с 13 до 15 часов. Об этом сообщили в администрации Кабанского района.

