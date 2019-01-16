Он будет проходить 20 января
20 января в зрительном зале районного дома культуры состоится благотворительный марафон по сбору средств на строительство православного храма в селе Кабанск.
Приглашаются все желающие с 13 до 15 часов. Об этом сообщили в администрации Кабанского района.
В Бурятии пройдёт марафон по сбору средств на новый храм
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Окунуться в воду нельзя людям с хроническими заболеваниями
Управляющие компании такие лампы принимают бесплатно
Он будет проходить 20 января
Скончался прославленный лучник Мэлс Дабаев
Состязания прошли в Иркутской области
Представительницам слабого пола предстоит освоить специальности командира танка, наводчика-оператора, механика-водителя
Перед сдачей крови донор проходит бесплатное медицинское обследование
Молодые сотрудники обещали с честью и достоинством исполнять свои обязанности
Новое фондовое оборудование хранит уникальные экспонаты.ФОТО
В мероприятии приняли участие более 11 тысяч человек
Тренеры Бурятии признались, что вынуждены играть на снегу. ВИДЕО
15 января с улиц города вывезен 841 кубометр снега
Соревнования прошли в Кабанском районе
Максим Дашинимаев в небольшом ролике рассказал об истории, быте и культуре бурят, перекочевавших из России в Китай
В округе пройдут различные мероприятия, посвящённые празднику Белого месяца