На фестивале «Русское Рождество в Санкт-Петербурге» коллектив получил Гран-при
Иркутский муниципальный образцовый ансамбль «Солнышко» завоевал две высшие награды в хореографических конкурсах. На IV всероссийском фестивале «Русское Рождество в Санкт-Петербурге» коллектив ансамбля получил Гран-при и дважды стал лауреатом первой степени. В конкурсе участвовало свыше 90 солистов и дуэтов, 20 коллективов.
Кроме того, в дни новогодних каникул ансамбль принял участие в международном конкурсе «Национальная премия по народному и фольклорному танцам». Иркутские танцоры соревновались в трёх номинациях в разных возрастных категориях. «Солнышко» завоевало три звания лауреатов первой степени и Гран-при конкурса. В состав жюри вошли известные российские хореографы во главе с Мирой Кольцовой – художественным руководителем и главным балетмейстером государственного академического хореографического ансамбля «Берёзка», сообщает пресс-служба мэрии Иркутска.
Иркутский ансамбль «Солнышко» завоевал две награды в конкурсах
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