В Бурятии ушёл из жизни абсолютный чемпион СССР









Мэлсу Юндуновичу Дабаеву, заслуженному тренеру СССР по стрельбе из лука, мастеру спорта международного класса в феврале должно было исполниться 79 лет.- У него яркая биография человека, внёсшего огромный вклад в развитие спорта не только Бурятии, но и всего Советского Союза, - отмечают в министерстве спорта республики.Уроженец села Зугалай Агинского автономного округа был абсолютным чемпионом СССР, 6-кратным рекордсменом СССР, абсолютным чемпионом Спартакиады народов РСФСР 1971-1975 годов, чемпионом Спартакиады народов СССР 1975 года, а также многократным призёром международных турниров.- Всего 4 жителя Бурятии удостаивались звания заслуженного тренера СССР, одним из них был Мэлс Юндунович. 25 лет он проработал тренером сборной команды России и воспитал плеяду успешных спортсменов – чемпионов Европы, рекордсменов СССР, призёров международных соревнований, - отметили в пресс-службе минспорта.В стрельбу из лука Мэлс Юндунович пришёл достаточно поздно, только в 1968 году после окончания ЧГМИ. Он занимался стрельбой из лука, параллельно работая врачом в Агинской окружной больнице. Но, в конце концов, он выбрал спортивную стезю.Прощание с заслуженным тренером состоится 17 января в 9 утра в Борцовском зале ВСГУТУ.