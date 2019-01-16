Сборная Бурятии участвовала в соревнованиях по спортивному туризму



В начале января в Ангарске прошли открытые соревнования по спортивному туризму на пешеходных дистанциях Иркутской области. Состязания собрали более 300 спортсменов, которые 5 дней соперничали в разных возрастных группах.



Сборную Бурятии представляло 6 спортсменов. Для ребят это был второй выезд. В ноябре прошлого года они выезжали в Иркутск, где попробовали свои силы в данных дисциплинах.



В сильнейшей группе юношей 14-15 лет 2 место на дистанции «связка 2 класс» заняли Тимофей Кузнецов и Олег Борисов. Тимофей занял также 3 место на дистанции «группа 3 класс».



- Для ребят это, конечно, большой прорыв, как и для спортивного туризма в закрытых помещениях Бурятии. Тимофей и Олег выполнили 3 взрослые разряды, на данный момент в Бурятии такие разряды только у них. Также участники соревнований получили очень большой опыт, так как этот вид спорта в Бурятии только начал развиваться с 2017 года. Любым результатам межрегиональных соревнований мы, естественно, очень рады. По итогам этого года будет формироваться сборная Бурятии, которая будет представлять республику на российских соревнованиях по спортивному туризму», - рассказал председатель центра молодёжного туризма «Байкал» Виктор Власов.



Сейчас спортсмены готовятся к открытому первенству Улан-Удэ и первому этапу кубка Бурятии по спортивному туризму на пешеходных дистанциях в закрытых помещениях. Соревнования пройдут с 26 по 27 января в спортзале школы №7, сообщает пресс-служба минспорта Бурятии.



- В соревнованиях примут участие спортсмены из Иркутской области и Ангарска. Нас очень радует, что рейтинг соревнований вырастет благодаря ребятам, которые приедут к нам из других городов, - отмечает Виктор Николаевич.

