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Улан-удэнец снял видео о шэнэхэнских бурятах

Улан-удэнец снял видео о шэнэхэнских бурятах
Общество, 
Максим Дашинимаев в небольшом ролике рассказал об истории, быте и культуре бурят, перекочевавших из России в Китай

Житель Бурятии Максим Дашинимаев из команды UULZAR рассказал о щэнэхэнских бурятах, перекочевавших в Китай и обосновавшихся там. Видео появилось в Сети 14 января под названием «Шэнэхэн | UULZAR. Popular science #3. Шэнэхэнские буряты ушли в Китай сто лет назад. Что там c ними сделалось?».

Съёмки проходили на севере Китая - в автономном районе Внутренней Монголии в местности Шэнэхэн. Он снял пятиминутный ролик, в котором рассказал их историю.

- Если вы из Улан-Удэ, то вы по-любому пробовали шэнэхэнские буузы или хотя бы бывали в шэнэхэнском квартале. Кто такие эти шэнэхэнские буряты, откуда они взялись, и что это вообще за место Шэнэхэн? – говорит в начале видео Максим.

В лёгкой форме ведущий рассказывает о том, что буряты кочевали туда в три этапа: первый произошёл в начале 20-го века 1903 году. Существует версия, что тогда возник дефицит пастбищ в Забайкальском крае, из-за чего буряты решили перекочевать.

- Границы тогда особо никто не охранял, так что «откочевать» в тогда ещё Цинскую империю не составило особого труда, - поясняет ведущий.

Вторая «волна» произошла сразу после революции 1917 года и начавшейся после неё гражданской войны. Буряты, которые имели статус «инородцев», решили не вступать в ряды «белых» или «красных», а перекочевали и сохранили привычный уклад жизни.

- Третья и последняя «волна» случилась в самом начале 30-х годов. Это связано с коллективизацией и начинавшимися тогда репрессиями. После пересекать границу стало уже не вариант, и шэнэхэнцы оказались окончательно отрезанными как от бурятского, так и от русского миров, - продолжил Максим Дашинимаев. 

 

Рассказывая о культурных особенностях шэнэхэнцев, он отметил, что это единственный народ Китая, который варит варенье и печёт хлеб. Максим предположил, что это «отпечаток» русской культуры.

При этом никто не знает русского языка, но в лексиконе присутствует множество заимствованных слов. Более того, некоторые слова местные считают исконно бурятскими.

- «Фоторяд» - это фотография. Во всём монгольском мире используется слово «зураг». «Химээлэ» - это бурятское «Хилээмэ». По дороге в Китай «м» и «л» поменялись местами и «Хилээмэ» стал «Химээлэ». «Стол» и «стул» местные буряты считают исконно бурятскими словами - в противоположность монгольским «Ширээ» и «Сандали», - с забавными иллюстрациями рассказывает ведущий.


 



Шэнэхэнских бурят не коснулись индустриализация, Великая Отечественная война, «оттепель» с «застоем». Почти весь 20 век они придерживались традиционного образа жизни скотоводов.

- Сегодня от изолированности, которая помогала сохранить культуру и быт в неизменном виде в течение почти ста лет, не осталось и следа. Почти вся молодёжь получает образование в городах от Хайлара до Пекина, а дети предпочитают в общении между собой китайский, - рассказывается в видеоролике.

Традиционно ими использовались длинные тибетские имена, например - Цырен-Даши или Галсан-Дулма. Но китайские иероглифы внесли свою лепту в имена, потому что для записи одного слога требуется минимум один иероглиф. И сейчас в моде короткие имена, типа Аян или Номин.

- Вероятно, в течение ста лет бурятский язык окончательно исчезнет в Бурятии. Возможно чуть позже это произойдёт и на севере Китая. Но сегодня мы здесь можем наблюдать поликультурное пространство, наполненное китайскими, монгольскими, бурятскими и русскими составляющими. Каждый новый язык, каждый новый образ мышления делает мир шире, а культур не бывает много, - заключает Максим.

На видеокадрах показываются жители современных городов и кочевники. Использованы фотографии разных времён, танцы, костюмы шэнэхэнцев. Также используются субтитры на английском языке. 
видео бурятский язык культура
 
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