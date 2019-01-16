15 января с улиц города вывезен 841 кубометр снега
Вчера, 15 января, вывезен 841 кубометр снега, израсходовано около 100 тонн песка, сообщает пресс-служба администрации Улан-Удэ.
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16 Января
09:54
15 Января
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В Улан-Удэ продолжается уборка улиц от снега
Общество, Фото:
15 января с улиц города вывезен 841 кубометр снега
Вчера, 15 января, вывезен 841 кубометр снега, израсходовано около 100 тонн песка, сообщает пресс-служба администрации Улан-Удэ.
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