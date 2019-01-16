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В Улан-Удэ продолжается уборка улиц от снега

В Улан-Удэ продолжается уборка улиц от снега
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
15 января с улиц города вывезен 841 кубометр снега

16 января силами Комбината по благоустройству будут убраны улицы Ботаническая, Балдынова, Ключевская, пешеходный мост через реку Уду, тротуар по улице Бабушкина (от улицы Трубачеева до Удинского моста), улицы Ленина, Банзарова, Набережная и другие. 

Вчера, 15 января, вывезен 841 кубометр снега, израсходовано около 100 тонн песка, сообщает пресс-служба администрации Улан-Удэ. 
уборка снега Улан-Удэ
 
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