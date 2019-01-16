В Усть-Ордынском округе 5 февраля объявлен выходным днём

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

В округе пройдут различные мероприятия, посвящённые празднику Белого месяца



Праздник Белого месяца «Сагаалган» в 2019 будет отмечаться с 5 февраля по 5 марта. В соответствии с распоряжением губернатора Иркутской области Сергея Левченко в этот период на территории Усть-Ордынского Бурятского округа, который входит в состав области как административно-территориальная единица с особым статусом, также отмечается праздник «Сагаалган». По традиции первый день Белого месяца в УОБО объявляется выходным днём.



Как сообщил руководитель администрации УОБО Анатолий Прокопьев, разработан план проведения основных торжественных мероприятий, которые состоятся в посёлке Усть-Ордынский в первый день праздника, 5 февраля. Почётные гости смогут в этот день посетить дацан «Тубдэн Даржилин», встретиться с ламами, пройти обряд очищения огнём, принять участие в ритуале освящения флажков на удачу «хии морин».



В киноконцертном зале «Эрдэм» пройдёт торжественное мероприятие, которое завершится праздничным концертом ансамбля «Степные напевы». На центральной площади окружного центра состоится флешмоб «Глобальный ехор», который одновременно проходит в регионах России и разных странах мира, где живут представители бурятской диаспоры.



– По традиции праздник длится один календарный месяц. В дни Белого месяца во всех районах округа пройдут мероприятия, посвящённые национальному празднику: концерты фольклорных коллективов, выставки художественных и народных промыслов, мастер-классы и книжные экспозиции. Цикл мероприятий для взрослых и детей запланирован Усть-Ордынской национальной библиотекой. Выставка «Зимний ёхор» будет организована в Усть-Ордынском национальном музее, на которой будут представлены работы детских школ искусств и художественных школ УОБО. Также в музее будет экспонироваться выставка буддийской атрибутики «Сагалгаанаар, Саган hараар!», пройдёт конкурс рисунков «Сагаалган глазами детей». Государственный ансамбль песни и танца «Степные напевы» готовится к большому гастрольному туру с новой программой – запланировано 11 концертов. Выступления артистов ансамбля смогут в праздничные дни увидеть и жители областного центра. «Степные напевы» примут участие в концерте, посвящённом празднованию Сагаалгана, в городе Иркутске, – отметил Анатолий Прокопьев.



Глава округа подчеркнул, что в рамках празднования Белого месяца Усть-Ордынский центр народного творчества проведёт окружной конкурс «Баатар. Дангина». Его победители будут представлять Усть-Ордынский Бурятский округ в межрегиональном конкурсе «Баатар. Дангина», который пройдет в Бурятии, сообщает пресс-служба правительства региона.

