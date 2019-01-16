Конкурс проходит по жанровым номинациям - вокал, хореография, фотоискусство, декоративно-прикладное искусство и т.д.
С 17 по 19 мая в Иркутске впервые пройдёт международный конкурс-фестиваль «Кит».
Конкурс проходит по жанровым номинациям - вокал, хореография, инструментальное исполнительство, фотоискусство, декоративно-прикладное искусство, изобразительное искусство, театр, художественное слово, киноискусство, мультипликация, конферанс, цирковое искусство, оригинальный жанр и другие. Каждый коллектив или отдельный исполнитель имеют право участвовать в неограниченном количестве направлений. Возраст участников также неограничен.
Для участия в конкурсе необходимо заполнить анкету-заявку в формате Word и отправить её до 4 мая на электронный адрес mk-kit@bk.ru. Образец заявки размещен на сайте www.mk-kit.ru.
По информации организаторов, данный проект реализуется в различных городах России с целью выявления наиболее талантливых и ярких исполнителей, раскрытия творческого потенциала детей и молодёжи, популяризации различных видов и направлений творческой деятельности, повышения профессионального уровня творческих коллективов и отдельных исполнителей. Кроме этого, предусмотрено знакомство руководителей и детей с новыми тенденциями и направлениями в искусстве и педагогике через творческую работу, а также мастер-классы ведущих педагогов России, сообщает пресс-служба мэрии Иркутска.
В Иркутске впервые пройдёт фестиваль «Кит»
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