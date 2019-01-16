В музее Сампилова в Улан-Удэ проходят январские выставки



Первый месяц нового года выдался богатым на необычные выставки в художественном музее имени Сампилова, так мультимедийный проект «Винсент Ван Гог: оживающие полотна» открылся в конце декабря, и стал хитом январских каникул. На детскую интерактивную выставку «Внутри человека», которая начнёт работу 19 января, уже вовсю раскупают билеты.



Анатолий Заммер – представитель компании Арт-Мост, технический руководитель мультимедийного проекта «Винсент Ван Гог: оживающие полотна» и интерактивной детской выставки «Внутри человека» рассказал о том, как кочующие проекты покоряют детские сердца и как современная форма искусства благоприятно сказывается на общем развитии художественного вкуса.



Выставка «Винсент Ван Гог: оживающие полотна» открыла тур по городам России в феврале 2016 года. Началось путешествие с Твери, далее выставку увидели в Смоленске, Геленджике, Красноярске, Иркутске.



Мультимедийные проекты уже давно стали популярными за рубежом и в центральных городах России, но для небольших городов – это новинка, вызывающая интерес у зрителей всех возрастов и критику у искусствоведов.



- Да, мультимедийные проекты вызывает интерес у всех, независимо от возраста и места проживания. Но, так как мы кочующая выставка, то и в таких городах, как: Красноярск, Иркутск и Улан-Удэ мы интересны для зрителей. А началось все с того, что мы решили с ребятами заняться арт-проектами. В Москве существуют подобные выставки на базе «Artplay» – большого творческого пространства. Превратить выставку в сборную конструкцию не удастся, да и затраты – это большие. Мы же решили сделать что-то подобное, но своё. Сделали визуализацию, купили оборудование, нашли мастеров, которые помогли нам все установить и начали тур, - рассказал Анатолий Заммер.



Подобных кочующих выставок мало, лишь две компании разъезжают по городам России. В Улан-Удэ выставка приехала из Иркутска, где она имела большой успех.



По словам технического руководителя, на посещаемость влияют много факторов, такие как: праздничные дни, погода, время года.



Мультимедийная выставка – это новое слово в изобразительном искусстве, к которому относятся с недоверием искусствоведы и ценители оригинальных полотен. В деле созерцания оживающих картин важен совершенно иной подход, который предполагает больше образовательную миссию, ведь не многие взрослые, не говоря уже о детях знакомы с произведениями великого европейского художника.

- Конечно, оживающие полотна Ван Гога – это современное цифровое искусство, которое намного доступнее, чем оригиналы, ведь большинство людей никогда не увидят подлинники. Но зато они смогут познакомиться со знаменитыми полотнами, которые являются шедеврами мирового искусства. Честно, я сам мечтаю увидеть оригиналы, побывать когда-нибудь в Голландии и в Париже. Нас удивило то, как выставку приняли в Краснодаре – это было нечто, народ шёл толпами. И это было неожиданно для нас, - отметил Анатолий Заммер.



Посетить выставку в Улан-Удэ можно будет до 27 февраля.



Ещё одна интерактивная детская выставка, которую привезла компания Арт-Мост - «Внутри человека». Все экспонаты можно будет потрогать, это больше тактильная выставка, демонстрирующая то, из чего состоит человек.



Детей ждут интерактивные игры, рассказы, экспонаты, повторяющие внутренние органы человека. Выставка путешествует по городам России с 2017 года, побывала в Краснодаре, Твери, Ростове, Иркутске.



- Мы привезли идею создания выставки из Европы. В планах открыть её в отдельном здании, в соответствующем пространстве, чтобы зрители ощущали эту необычную атмосферу и по-настоящему попадали в мир человеческого тела. Во многом будет ли выставка интересна зависит от экскурсовода. Она предназначена для детей с 4 лет, ведь все экспонаты можно будет потрогать и сфотографироваться с ними. Я за образовательные выставки, которые открывают перед детьми совершенно новый мир, неизвестный и вызывающий множество вопросов, - сказал Анатолий Заммер.



«Внутри человека» - это приключение, в котором детей ждут открытия и новые знания, представленные в необычном формате. Детей ждут сюрпризы, рассказы в доходчивой форме о внутренних органах человека, силомер, увлекательные интерактивные игры, раскопки настоящего скелета, можно будет проследить за тем, что происходит с человеком во время чихания.



Посетить «Внутри человека» можно будет с 19 января по 10 марта, сообщает пресс-служба минкультуры Бурятии.

