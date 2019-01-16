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Улан-Удэ на 62 месте в рейтинге довольных жизнью городов

Улан-Удэ на 62 месте в рейтинге довольных жизнью городов
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru. Из архива
Больше всего довольных жизнью людей в Грозном, Тюмени, Ижевске, Махачкале и Краснодаре

Финансовый университет при правительстве РФ подвёл итоги исследований настроений населения городов России в 2018 году. Результаты исследования показали, что самые довольные люди живут в Грозном, Тюмени, Ижевске, Махачкале и Краснодаре. Улан-Удэ в этом рейтинге оказался в конце списка и занял 62 место.

Выше всего уровень уверенности в собственном завтрашнем дне оказался у жителей Ижевска, Набережных Челнов, Казани, Уфы и Севастополя. В таблице городов уверенных в завтрашнем дне Улан-Удэ занял 10 место. 
 
Рейтинг городов с самым высоким уровнем уверенности в будущем своих предприятий возглавили - Ярославль, Грозный, Тюмень, Красноярск и Новокузнецк. Улан-Удэ в этом рейтинге находится также на 10 месте.

- Исследование показало, что жители крупных и средних городов в своём значительном большинстве довольны той жизнью, которую они ведут. По итогам декабря доля тех, кто полностью или в основном доволен своей жизнью, составляет 82% (от определившихся с ответом). Опрос показывает, что, несмотря на экономические трудности, испытываемые Россией в последнее время, доля уверенных в собственном завтрашнем дне держится на достаточно высоком уровне. По итогам декабря для тех, кто полностью или в основном уверен в собственном будущем, составила 63%. Это несколько больше, чем по году в целом (62%), а также больше, чем в 2017 году (62%). С другой стороны, нынешний показатель заметно ниже рекордного значения, достигнутого в 2014 году – тогда в собственном завтрашнем дне были полностью или в основном уверены 66% участников исследования, - отмечает Зубец Алексей Николаевич, проректор Финансового университета при Правительстве Российской Федерации.

Добавим, что результаты замеров за декабрь 2018 года показали, что 73% жителей крупных и средних городов уверены в будущем предприятий, где они работают (вопрос задавался только занятым в экономике).
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