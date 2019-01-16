Два солиста Мариинского театра исполнят главные партии на сцене Бурятского театра оперы и балета
26 января солисты Академии молодых оперных певцов Мариинского театра Савва Хастаев и Аюна Базаргуруева выступят на сцене Бурятского театра оперы и балета. Они исполнят главные партии в опере «Аида» Верди. Артисты не выступали в стенах родного театра более четырёх лет.
- Опера «Аида» тесно связывает Мариинский театр и Бурятский театр оперы и балета. В 2013 году в Бурятии этот спектакль возродили именно постановщики Мариинского театра: режиссёр Алексей Степанюк, и дирижёр Леонид Корчмар, - прокомментировала пресс-служба театра.
С 2014 году Аюна Базаргуруева и Савва Хастаев начали сотрудничать с Мариинским театром. Примечательно, что с 2012 по 2014 годы Савва Хастаев в составе труппы Бурятского театра оперы и балета исполнял партию Радамеса в «Аиде» Дж.Верди.
За дирижёрский пульт в этот день встанет приглашённый дирижёр Мариинского театра Чия Амос (Сингапур). Помимо этого, дирижёр принимает участие в двух постановках театра: балете «Дон Кихот» Л. Минкуса 12 января и опере «Свадьба Фигаро» В. А. Моцарта 17 января.
Солисты «Мариинки» выступят в Бурятии
Общество, Фото:
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