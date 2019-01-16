В Бурятии откроется центр сойотской культуры и народного творчества



В Бурятии 23 января в селе Орлик официально откроется после капитального ремонта уникальный в своём роде «Центр сойотской культуры и народного творчества». Глава республики Алексей Цыденов и министр культуры Бурятии Соелма Дагаева примут участие в презентации социально-значимого объекта общественной жизни села.



Новое здание позволит сохранить и приумножить традиции и культуру народа, а также создаст все условия для занятия национальными видами творчества, включающие вокальное пение, занятие танцами, изготовление сувениров, пошив национальной одежды.



Под здание центра был выделен не до конца достроенный тёплый рынок. В 2015 году разработана проектная документация, согласной которой стоимость строительства составила 21 миллион 943 тысячи рублей.



В прошлом году субсидия из республиканского бюджета составила 19 миллионов 748 тысяч рублей, доля софинансирования из местного бюджета – 2 миллиона 194 тысячи рублей. Строительство здания завершилось в сентябре прошлого года, которое длилось четыре месяца.



На сегодня центр сойотской культуры – это место притяжения и главный эпицентр общественной жизни села. Общая площадь здания составила 510 квадратных метров.



Территория центра огорожена, дорожки выложены из брусчатки и проведено освещение. Сюда вошли такие подразделения, как: Орликская детская школа искусств, музей истории сойотской культуры, мастерская декоративно-прикладного искусства и народного художественного творчества, сообщает пресс-служба минкультуры Бурятии.

