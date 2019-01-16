При проведении тренировки была проверена работа современной специальной аппаратуры
С офицерами управления соединений, военнослужащими подразделений войск связи общевойскового объединения ВВО, дислоцированного в Бурятии, состоялась масштабная радиотренировка.
В ходе практической части специалисты связи отработали задачи по организации устойчивой и защищённой связи с использованием различных каналов связи между пунктами управления и другими абонентами.
При проведении тренировки была проверена работа современной специальной аппаратуры.
Кроме того, военнослужащие выполнили нормативы и учебные задачи по установлению связи на коротковолновых и ультракоротковолновых радиостанциях в полевых условиях.
К мероприятиям было привлечено более 500 человек, задействованы современные командно-штабные машины «Артек» и радиостанции «Азарт», сообщает пресс-служба ВВО.
В Бурятия прошла тренировка связистов ВВО
Общество, Фото:
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