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В Бурятия прошла тренировка связистов ВВО

В Бурятия прошла тренировка связистов ВВО
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru. Из архива
При проведении тренировки была проверена работа современной специальной аппаратуры

С офицерами управления соединений, военнослужащими подразделений войск связи общевойскового объединения ВВО, дислоцированного в Бурятии, состоялась масштабная радиотренировка.

В ходе практической части специалисты связи отработали задачи по организации устойчивой и защищённой связи с использованием различных каналов связи между пунктами управления и другими абонентами.

При проведении тренировки была проверена работа современной специальной аппаратуры.

Кроме того, военнослужащие выполнили нормативы и учебные задачи по установлению связи на коротковолновых и ультракоротковолновых радиостанциях в полевых условиях.

К мероприятиям было привлечено более 500 человек, задействованы современные командно-штабные машины «Артек» и радиостанции «Азарт», сообщает пресс-служба ВВО. 
ВВО
 
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