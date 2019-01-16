В Бурятия прошла тренировка связистов ВВО

Общество, Фото: Baikal-daily.ru. Из архива

При проведении тренировки была проверена работа современной специальной аппаратуры



С офицерами управления соединений, военнослужащими подразделений войск связи общевойскового объединения ВВО, дислоцированного в Бурятии, состоялась масштабная радиотренировка.



В ходе практической части специалисты связи отработали задачи по организации устойчивой и защищённой связи с использованием различных каналов связи между пунктами управления и другими абонентами.



При проведении тренировки была проверена работа современной специальной аппаратуры.



Кроме того, военнослужащие выполнили нормативы и учебные задачи по установлению связи на коротковолновых и ультракоротковолновых радиостанциях в полевых условиях.



К мероприятиям было привлечено более 500 человек, задействованы современные командно-штабные машины «Артек» и радиостанции «Азарт», сообщает пресс-служба ВВО.

