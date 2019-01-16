Он обратился в прокуратуру
В прокуратуру Муйского района Бурятии обратился инвалид детства с просьбой проверить исполнение требований жилищного законодательства при предоставлении жилищных субсидий гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей.
По закону, право на получение жилищных субсидий имеют граждане, прибывшие в районы Крайнего Севера и приправленные к ним местности не позднее 1 января 1992 года.
Администрацией Муйского района в 2009 году заявитель поставлен на учёт по получению этих субсидий в категории «инвалиды». В 2018 году он снят с учёта в связи с тем, что по мнению органа местного самоуправления является прибывшим в данный район после 1 января 1992 года, так как родился в Муйском районе в сентябре 1992 года.
Вместе с тем, законом право инвалидов с детства на получение жилищной субсидии не связывается с датой их рождения.
После прокурорского вмешательства суд обязал восстановить инвалида в очереди на получение жилищной субсидии. Однако администрация обжаловала решение суда.
Апелляционным определением Верховного суда Бурятии решение оставлено без изменения, а жалоба – без удовлетворения, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
В Бурятии инвалиду детства незаконно отказали в субсидии
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