В Бурятии инвалиду детства незаконно отказали в субсидии

Он обратился в прокуратуру



В прокуратуру Муйского района Бурятии обратился инвалид детства с просьбой проверить исполнение требований жилищного законодательства при предоставлении жилищных субсидий гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей.



По закону, право на получение жилищных субсидий имеют граждане, прибывшие в районы Крайнего Севера и приправленные к ним местности не позднее 1 января 1992 года.



Администрацией Муйского района в 2009 году заявитель поставлен на учёт по получению этих субсидий в категории «инвалиды». В 2018 году он снят с учёта в связи с тем, что по мнению органа местного самоуправления является прибывшим в данный район после 1 января 1992 года, так как родился в Муйском районе в сентябре 1992 года.



Вместе с тем, законом право инвалидов с детства на получение жилищной субсидии не связывается с датой их рождения.



После прокурорского вмешательства суд обязал восстановить инвалида в очереди на получение жилищной субсидии. Однако администрация обжаловала решение суда.



Апелляционным определением Верховного суда Бурятии решение оставлено без изменения, а жалоба – без удовлетворения, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

