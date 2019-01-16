МВД Бурятии рассказало об основных схемах мошенничества

Чаще всего жертвами преступлений становятся пожилые люди



За прошлый год в Улан-Удэ зарегистрировано 245 преступлений, предусмотренных ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Преступления были совершены с помощью сети Интернет, телефонных звонков и смс-сообщений. При этом количество таких преступлений на 11 меньше чем в 2017 году.



Самые распространённые схемы совершения мошенничеств:



- при продаже товара на популярных сайтах объявлений. Потерпевший сообщает реквизиты банковской карты лицу, которое, якобы, желает приобрести у него товар, и таким образом лишается собственных денег - 74 факта;



- при совершении покупок в не проверенных интернет-магазинах – 55 фактов;



- при поступлении на телефон сообщения о том, что его карта заблокирована. В разговоре с лицом, представившимся сотрудником банка, потерпевший сообщает персональные данные карты либо выполняет различные операции через банкомат. Также сообщения о, якобы, выигрыше денежных средств – 46 фактов;



- мошенничества в социальных сетях, когда злоумышленники производят рассылку сообщений с просьбой займа денег со взломанной страницы – 42 факта;



- под предлогом оказания помощи в оформлении кредитов - 19 фактов;



- звонки от близкого родственника, который, по легенде, попал в ДТП и ему срочно необходимы денежные средства – 30 фактов.



Кроме того, в 2018 году в Улан-Удэ зарегистрировано 323 преступления, предусмотренных п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кражи с банковских счетов».



Пожилые люди, пожалуй, самая незащищённая от мошенников категория граждан. В силу своей доверчивости они зачастую становятся жертвами обмана, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.



К примеру, в октябре на уловку злоумышленника попалась 59-летняя жительница Железнодорожного района. Прочитав в соцсети сообщение от знакомой о том, что, якобы, один из банков в честь своего юбилея раздаёт своим клиентам по 2 тысячи рублей. Чтобы получить деньги она сказала собеседнице номер карты и защитный код. А после, по причине «невозможности перевода» – ещё и персональные данные кредитки, откуда впоследствии были списаны 12 тысяч рублей.



Когда на телефон стали приходить смс о снятии денежных средств, потерпевшая заблокировала карту.



Жертвой мошенников стал и 70-летний улан-удэнец. Пенсионер доверился собеседнику, который представился его сыном, уехавшим на заработки в другой регион. Он с помощью терминала перевёл ему 7 тысяч рублей на лекарства. Лишь позже он узнал об обмане.



Управление МВД России по Улан-Удэ рекомендует: если вам пишет родственник или друг и просит денег для решения каких-либо проблем, перезвоните и перепроверьте информацию.



- Следуйте также правилам безопасности при пользовании банковскими картами и счетами. Никогда и никому не сообщайте защитный код банковской карты, пароли подтверждения, которые поступают вам на телефон, иную информацию, касающуюся персональных данных карты. А также предупредите о возможных способах мошенничеств своих бабушек и дедушек, пожилых соседей, - предупреждают в ведомстве.



Кроме того, в республике продолжается совместный информационно-профилактический проект МВД Бурятии и общественных организаций республики «Не дадим мошенникам шанса!». Задача проекта распространить информацию о наиболее типичных способах совершения мошенничеств, дать алгоритм действий, если человек стал жертвой преступного посягательства.

