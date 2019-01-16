В Бурятии танкисты выполнили первые в этом году боевые стрельбы

Общество, Фото: Baikal-daily.ru. Из архива

Стрельба из пушечного вооружения и пулемётов велась по мишеням на дистанциях от 800 до 1,2 тысячи метров



На полигоне Бурдуны ВВО, дислоцированном в Бурятии, военнослужащие танкового подразделения впервые в новом году выполнили боевые стрельбы. Также они отработали элементы танковой карусели и блокировали тактический маневр условного противника.



В ходе выполнения боевых стрельб из танков Т-72Б экипажи, применяя опыт ведения современных вооружённых конфликтов, поразили мишени, имитирующие танки и сопровождающую их легкобронированную технику с противотанковыми комплексами, пытавшиеся совершить смену огневых позиций.



Прицельная стрельба из пушечного вооружения и пулемётов велась по появляющимся мишеням на дистанциях от 800 до 1,2 тысячи метров. Применение «карусели» позволило вести непрерывный огонь и лишило подразделения условного противника возможности выполнить тактический маневр.



Экипажи усовершенствовали своё мастерство в вождении боевых машин по пересечённой местности, по обнаружению и уничтожению целей в условиях быстро меняющейся обстановки и т.д.



Экипажи отработали навыки по обнаружению, наведению вооружения на цели и уничтожению статичных и динамических мишеней, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

