Стрельба из пушечного вооружения и пулемётов велась по мишеням на дистанциях от 800 до 1,2 тысячи метров
На полигоне Бурдуны ВВО, дислоцированном в Бурятии, военнослужащие танкового подразделения впервые в новом году выполнили боевые стрельбы. Также они отработали элементы танковой карусели и блокировали тактический маневр условного противника.
В ходе выполнения боевых стрельб из танков Т-72Б экипажи, применяя опыт ведения современных вооружённых конфликтов, поразили мишени, имитирующие танки и сопровождающую их легкобронированную технику с противотанковыми комплексами, пытавшиеся совершить смену огневых позиций.
Прицельная стрельба из пушечного вооружения и пулемётов велась по появляющимся мишеням на дистанциях от 800 до 1,2 тысячи метров. Применение «карусели» позволило вести непрерывный огонь и лишило подразделения условного противника возможности выполнить тактический маневр.
Экипажи усовершенствовали своё мастерство в вождении боевых машин по пересечённой местности, по обнаружению и уничтожению целей в условиях быстро меняющейся обстановки и т.д.
Экипажи отработали навыки по обнаружению, наведению вооружения на цели и уничтожению статичных и динамических мишеней, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
В Бурятии танкисты выполнили первые в этом году боевые стрельбы
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