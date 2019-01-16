В Бурятии завершился Байкальский рождественский фестиваль



15 января в Улан-Удэ концертом Ольги Жигмитовой и Владислава Косарева завершился десятый Байкальский рождественский фестиваль.



Ольга и Владислав не раз выступали вместе. На протяжении двух часов зрители наслаждались программой романсов и песен. Звучали композиции: «Не исчезай», «Я вас любил», «Любовь настала» и многие другие.



Владислав Косарев известен многим зрителям как постоянный участник программы «Романтика романса» телеканала «Россия-Культура».



Ольге Жигмитовой одинаково хорошо удались как русские романсы, так и бурятские песни.



- Заключительный концерт 10 Байкальского рождественского фестиваля подтвердил: чарующий мир русского романса по-прежнему вдохновляет исполнителей и волнует слушателей. Артистам удалось передать всю палитру эмоций этого нестареющего музыкального жанра – от грусти и печали до безудержного разудалого веселья, - сообщает пресс-служба минкультуры Бурятии.



Прошедший Байкальский рождественский фестиваль получился щедрым на количество концертов. Десятый фестиваль – десять концертов, один из которых прошёл в Северобайкальске.



Высок был и уровень артистов, принявших участие в концертной программе: Дмитрий Маслеев, Анна Аглатова, Михаил Пирогов и многие другие исполнители.

