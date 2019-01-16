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Улан-удэнская школа выиграла грант на 700 тысяч

Улан-удэнская школа выиграла грант на 700 тысяч
Общество, 
Деньги потратят на реализацию модуля «Инженерной графики»

Проект улан-удэнского лицея № 27 вошёл в число 36 лучших работ из более чем 900 участников конкурса «ТОПШкола 2018». Грантовая поддержка в размере 700 тысяч рублей будет направлена на реализацию модуля «Инженерной графики» в рамках проекта «Развитие инженерно-технического направления в профильном образовании лицея в условиях сетевого взаимодействия», сообщает пресс-служба министерства образования Бурятии.

Конкурсная работа лицея № 27 «Нам жить и работать в веке грядущем» была заявлен в категории «Проекты городской школы» в одной из пяти номинаций – «Школа – ресурсный центр». В данной номинации были представлены проекты сетевого взаимодействия с организациями разного уровня образования: школа-бизнес, школа – общественные организации и сообщества, школа – ВУЗ, школа – ДОУ, школа – школа, школа – СПО и так далее. Это сделано для формирования образовательного пространства, обеспечивающего равные образовательные возможности учащихся.

Два представителя лицея с 14 по 18 декабря прошлого года уже прошли обучение в Москве в Школе по управлению проектами по приглашению фонда семьи Рыбаковых.

Финансовая поддержка школ-победителей осуществляется путём предоставления целевых пожертвований на реализацию представленных для участия в конкурсе проектов не более, чем на 700 тысяч рублей.
Конкурс проводится в интернете на официальном сайте мероприятия topschool.rybakovfond.ru. чтобы выявить и поддержать проектную активность общеобразовательных организаций на территории страны

Учредителем и организатором конкурса является благотворительный фонд семьи Рыбаковых.
гранты школы
 
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