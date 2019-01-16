За сутки в Бурятии поймали 17 пьяных водителей

Их всех лишат водительских прав
За минувшие сутки на дорогах Бурятии зарегистрировано 23 аварии с механическими повреждениями автомобилей, сообщили в УГИБДД по республике.
На дорогах республики инспекторами ДПС выявлено 545 нарушений ПДД, в том числе задержаны и отстранены от права управления транспортным средством 10 водителей, находящиеся за рулём в состоянии алкогольного опьянения. Ещё 6 автомобилист за отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения, ещё 1 за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения в течение года.
За неуплату штрафа в установленные сроки к административной ответственности привлечено 24 водителя. За 2018 год сотрудниками ГИБДД было составлено 9345 административных материалов в отношении водителей, своевременно не уплативших штрафы за нарушения в области дорожного движения.
Госавтоинспекция напоминает, что на оплату штрафа за нарушение правил дорожного движения по закону предоставляется 60 дней + 10 дней на обжалование постановления. Если по истечении этого срока штраф не оплачен, то сотрудник ГИБДД направляет материал в службу судебных приставов для его принудительного взыскания. За неуплату штрафа в установленный срок водителю грозит административная ответственность по ч. 1 ст. 20.25. КРФ об АП. Санкции данной статьи предусматривает наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного штрафа, либо административный арест сроком до 15 суток, либо обязательные работы до 50 часов.
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