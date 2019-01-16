В Бурятии труженице тыла исполнилось 90 лет

Свой юбилейный день рождения она отметила в кругу семьи
В первый день нового года свой 90-й день рождения отметила труженица тыла, ветеран труда Наталья Дормидоновна Гатаулина. Всю свою жизнь она трудилась в торговле, отдала любимой профессии продавца более 40 лет в Курумканском районном потребительском обществе.
- Наталья Дормидоновна прожила со своим мужем Сайфуллой Гатауллиновичем счастливо, в мире и согласии 63 года. Любимого супруга не стало в прошлом году. Сейчас именинница окружена заботой семьи сына и внуков, - рассказали в пресс-службе минсоцзащиты Бурятии.
Бабушка любит играть на гитаре, поёт частушки, романсы.
- Живу хорошо, намерена прожить до 100 лет, - оптимистично заявляет Наталья Дормидоновна.
С самыми искренними пожеланиями здоровья и благополучия юбилярше были вручены поздравительные письма президента России Владимира Путина, главы республики Алексея Цыденова и сертификат на 5 тысяч рублей.
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