В Бурятии труженице тыла исполнилось 90 лет









С самыми искренними пожеланиями здоровья и благополучия юбилярше были вручены поздравительные письма президента России Владимира Путина, главы республики Алексея Цыденова и сертификат на 5 тысяч рублей.

С самыми искренними пожеланиями здоровья и благополучия юбилярше были вручены поздравительные письма президента России Владимира Путина, главы республики Алексея Цыденова и сертификат на 5 тысяч рублей.

В первый день нового года свой 90-й день рождения отметила труженица тыла, ветеран труда Наталья Дормидоновна Гатаулина. Всю свою жизнь она трудилась в торговле, отдала любимой профессии продавца более 40 лет в Курумканском районном потребительском обществе.- Наталья Дормидоновна прожила со своим мужем Сайфуллой Гатауллиновичем счастливо, в мире и согласии 63 года. Любимого супруга не стало в прошлом году. Сейчас именинница окружена заботой семьи сына и внуков, - рассказали в пресс-службе минсоцзащиты Бурятии.Бабушка любит играть на гитаре, поёт частушки, романсы.- Живу хорошо, намерена прожить до 100 лет, - оптимистично заявляет Наталья Дормидоновна.