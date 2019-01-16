В Бурятии в полтора раза увеличилось число многодетных семей. Об этом заявил глава Бурятии Алексей Цыденов во время работы Гайдаровского форума «Россия и мир: национальные цели развития и глобальные тренды» во вторник, 15 января.Число многодетных семей с 2012 года увеличилось более чем в полтора раза и в конце 2018 года составило 21 572 человек. Таким образом, по суммарному коэффициенту рождаемости республика занимает 2 место в ДФО и 6 место по стране.- Достижению этих показателей способствовала реализация государственной демографической политики, меры социальной поддержки, введённые на федеральном и региональном уровне. Такие как материнский (семейный) региональный капитал, предоставление субсидий на приобретение жилья для семей с 6 и более детьми и так далее. Ежегодно на эти цели направляется более 2,4 млрд рублей из федерального и регионального бюджетов, - сообщает пресс-служба правительства республики.По словам Алексея Цыденова, работа по введению новых мер поддержки семей при рождении детей продолжается. Так, с 2018 года успешно реализуется выплата при рождении первого ребёнка. В республике в прошлом году получателями таких выплат стали более 2 тысяч семей, а объем направленных средств составил около 150 миллионов рублей.Кроме того, указом президента страны поставлена задача к 2024 году повысить рождаемость до уровня суммарного коэффициента рождаемости 1,7, в Бурятии этот коэффициент составляет – 2,083. В соответствии с данным поручением в регионах Дальнего Востока будет принят ряд дополнительных мер по поддержке рождаемости, по предоставлению выплат при рождении третьего ребёнка и последующих детей. Всего на реализацию регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» планируется направить более 20 млрд. рублей.