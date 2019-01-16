80 школьников Бурятии участвовали во всероссийской олимпиаде по русскому

Победители будут представлять республику на уровне страны



14 января в Байкальском колледже туризма и сервиса в Бурятии был проведён региональный этап всероссийской олимпиады школьников (ВсОШ) по русскому языку.



В олимпиаде приняли участие 80 учеников девятых и одиннадцатых классов. Из них 41 из районов республики, 39 из города Улан-Удэ.



Задания регионального этапа олимпиады не из лёгких, поскольку победители отправятся защищать республику на уровне страны. Участие во ВсОШ требует углублённого знания предметов, творческого подхода к решению заданий. Победа во всероссийском этапе даёт возможность поступить в ВУЗ на профильное направление без вступительных экзаменов.



- В денежном эквиваленте победа во всероссийской олимпиаде равняется 2 миллионам рублей. Примерно столько в среднем стоит обучение в ВУЗе на платной основе, - отмечает Татьяна Елистратова, начальник отдела дошкольного и общего образования министерства образования и науки Бурятии.



Основные цели и задачи ВсОШ по русскому языку: воспитание у учащихся любви к русскому языку, пробуждение интереса к его исследованию, выявление лингвистически одарённых школьников, сообщает пресс-служба министерства образования Бурятии.



Справка:



Для разных этапов ВсОШ возрастные ограничения отличаются. Школьный этап проводится с четвёртого по одиннадцатый класс (в четвёртом классе - математика и русский язык). Задания для этого этапа составляет район. В муниципальный этапе участвуют ученики седьмого- одиннадцатого классов. Для муниципального этапа задания составляют разработчики на основании приказа минобрнауки республики. Региональный этап проводится для школьников 9-11 классов. Для регионального и заключительного этапов задания разрабатывает минпросвещения России. Таким образом, задания школьного этапа должны быть одинаковые для всего района, задания муниципального – единые для всей республики, а задания регионального – одни и те же для всей страны.