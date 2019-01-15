В Бурятии скончалась самая знаменитая частушечница



На 82-м году ушла из жизни Терехова Ирина Ивановна, уроженка села Верхний Жирим Тарбагатайского района, знаменитая талантливая частушечница и певунья.



- Кто не знал в районе, да и в республике эту задорную, всегда улыбающуюся женщину, автора сотен замечательных частушек на злобу дня, - сообщает пресс-служба минкультуры республики.



Ирина Ивановна родилась в 1936 году в селе Верхний Жирим в многодетной семье Русиных. Закончила семилетку в соседнем селе Барыкино-Ключах. После окончания школы устроилась в колхоз, где приходилось трудиться на разных работах, труд был тяжёлым, но Ирина Ивановна не боялась трудностей. В 1957 году встретила своего супруга Терехова Бориса Николаевича, с которым вместе прожили 51 год. Воспитали пять детей, у них девять внуков и шесть правнуков.



«Жизнь прожить – не поле перейти», – говорила Ирина Ивановна. Много пришлось пережить (похоронила двоих сыновей и мужа), но она никогда не отчаивалась и считала, что даже 80 лет – это не предел, а начало зрелости и мудрости. Ирина Ивановна всегда была душой компании: весёлая, задорная, заводная. На каждый случай у нее были запасены частушки-прибаутки, которые она сама сочиняла и пела. Более тридцати лет Ирина Ивановна была участницей Верхнежиримского народного семейского хора «Долюшка», участвовала во многих мероприятиях, фестивалях, концертах.



В её альбомах более 50 грамот и дипломов. До конца дней своих принимала участие во всех социально значимых мероприятиях, проходивших в селе Верхний Жирим, была активным членом ТОС «Воз¬рождение». Она была хорошей хозяйкой, замечательной матерью, бабушкой и прабабушкой. В её доме всегда было много гостей и друзей.



- Никогда не расстанусь с песней и задорной частушкой, это помогает мне переживать все невзгоды и печали, – всегда говорила Ирина Ивановна.



Память об Ирине Ивановне Тереховой навсегда останется среди жителей района и всех, кто знал и общался с таким замечательным и талантливым человеком.



Республиканский центр народного творчества и министерство культуры Бурятии выражает соболезнование родным и близким в связи с кончиной Ирины Ивановны Тереховой.



Справка:



Терехова Ирина Ивановна - частушечница, солистка Верхнежиримского семейского народного хора «Долюшка» (с 1985г.). Родилась в с. Верхний Жирим, Тарбагатайского района (1936г.). Знаток семейских песен, славилась сочинительницей и исполнительницей частушек, в хоре была солисткой с 1985 г.; участница Межрегиональных, Международных фестивалей фольклора старообрядческих художественных коллективов «Раздайся, корогод!» (2004, 2006, 2007, 2009, 2011, 2013, 2015 гг.). Награждена: Дипломами Лауреата I, II ст., и почётной грамотой Республиканского фестиваля-конкурса «Играй гармонь, звени частушка» (1993, 1994, 1996, 2003, 2004, 2011 гг.); Дипломом Министерства культуры Всероссийского фестиваля «Играй гармонь» имени Заволокина (2003 г.). Неоднократно награждалась почётной грамотой Республиканского центра народного творчества; почётными грамотами администрации МО «Тарбагатайский район».





«Байкал-Dailу» также выражает соболезнования родным и близким Ирины Ивановны.





